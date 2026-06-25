Θεατρική έξοδος για Τσίπρα – Μπαζιάνα

Στο θέατρο Λυκαβηττού βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μαζί με την σύντροφό του Μπέτυ Μπαζιάνα προκειμένου να παρακολουθήσουν την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω».

Η παρουσία του ζεύγους Τσίπρα – Μπαζιάνα στον Λυκαβηττό δεν πέρασε απαρατήρητη, με πολλούς θεατές να τους υποδέχονται θερμά στην είσοδο του θεάτρου.

Εκτός του Αλέξη Τσίπρα και της Μπέττυς Μπαζιάνα, πλήθος καλλιτεχνών έδωσε το «παρόν» στον Λυκαβηττό.

Στην συγκεκριμένη παράσταση υπάρχουν κάποια σκετς που σχολιάζουν την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, και στα οποία αναφέρονται με χιούμορ και στην ίδρυση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, «ΕΛ.Α.Σ».

Η Επιθεώρηση – «Εγώ θα σας τα πω!» είναι σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη.

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