Η Λατινοπούλου κινείται νομικά κατά του Παϊτέρη: «Χυδαία προσβολή της αξιοπρέπειάς μου και της μητέρας μου»

Νομικά κατά του Βασίλη Παϊτέρη κινείται η Αφροδίτη Λατινοπούλου για τα σχόλια που έκανε ο γνωστός μουσικός για τη «γύφτικη ομορφιά της».

«Ηταν μια χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου, της αξιοπρέπειάς μου, και δη της μητέρας μου και είναι ότι ιερότερο έχω και δεν σηκώνω κουβέντα γι’ αυτό, κι ο κάθε νοήμων άνθρωπος, που σέβεται τον εαυτό του, προστατεύει τη μητέρα του, την τιμή του και την αξιοπρέπειά του, εξαιρούνται οι δήθεν αριστερούληδες, ευαισθητούληδες γιατί έχουν επιλεκτική ευαισθησία.Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει μια ευθεία επίθεση-προσβολή για την οποία έχω κινηθεί ήδη νομικά», είπε χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου πρόσθεσε ότι ο Βασίλης Παϊτέρη άφησε υπονοούμενα για χρηματικές συναλλαγές με στέλεχος της Φωνής Λογικής.«Θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη», σχολίασε.

Η αντιπαράθεση με τον Παϊτέρη για τον όρο «γύφτος» και το σχόλιο για την ομορφιά της

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Βασίλης Παϊτέρης αντιπαρατέθηκαν στο Βράδυ Αποκαλύψεων με τον Πέτρο Κουσουλό για την εγκληματικότητα των Ρομά.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής παρά την αντίδραση του δημοσιογράφου, επέμεινε να αποκαλεί τους Ρομά, «γύφτους». «Γύφτους τους λέμε, γύφτους τους λέω και γύφτους τους έλεγα και θα τους λέω. Εσείς και ο κ. Παϊτέρης μπορείτε να τους αποκαλείτε όπως θέλετε. Είναι δικαίωμα σας όπως είναι και ελευθερία της δικής μου έκφρασης να τους λέω γύφτους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Βασίλης Παϊτέρης προσπάθησε να εξηγήσει στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, γιατί η χρήση του όρου είναι ανάρμοστη. «Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρωμίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Άντε ρε βρώμικε. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Εμείς είμαστε Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

«Αν επιμένει η κ. Λατινοπούλου για τα ψηφαλάκια. Θα πω αυτό: Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;», συνέχισε.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου σε αυτό το σημείο εξερράγη. «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια», είπε και επέμεινε ότι χρήση του όρου γύφτος δεν είναι προσβλητική.

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