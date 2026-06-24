search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 20:37
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2026 19:57

Η Λατινοπούλου κινείται νομικά κατά του Παϊτέρη: «Χυδαία προσβολή της αξιοπρέπειάς μου και της μητέρας μου»

24.06.2026 19:57
afroditi-latinopoulou-bg

Νομικά κατά του Βασίλη Παϊτέρη κινείται η Αφροδίτη Λατινοπούλου για τα σχόλια που έκανε ο γνωστός μουσικός για τη «γύφτικη ομορφιά της».

«Ηταν μια χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου, της αξιοπρέπειάς μου, και δη της μητέρας μου και είναι ότι ιερότερο έχω και δεν σηκώνω κουβέντα γι’ αυτό, κι ο κάθε νοήμων άνθρωπος, που σέβεται τον εαυτό του, προστατεύει τη μητέρα του, την τιμή του και την αξιοπρέπειά του, εξαιρούνται οι δήθεν αριστερούληδες, ευαισθητούληδες γιατί έχουν επιλεκτική ευαισθησία.Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει μια ευθεία επίθεση-προσβολή για την οποία έχω κινηθεί ήδη νομικά», είπε χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου. 

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου πρόσθεσε ότι ο Βασίλης Παϊτέρη άφησε υπονοούμενα για χρηματικές συναλλαγές με στέλεχος της Φωνής Λογικής.«Θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη», σχολίασε. 

Η αντιπαράθεση με τον Παϊτέρη για τον όρο «γύφτος» και το σχόλιο για την ομορφιά της

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Βασίλης Παϊτέρης αντιπαρατέθηκαν στο Βράδυ Αποκαλύψεων με τον Πέτρο Κουσουλό για την εγκληματικότητα των Ρομά.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής παρά την αντίδραση του δημοσιογράφου, επέμεινε να αποκαλεί τους Ρομά, «γύφτους».  «Γύφτους τους λέμε, γύφτους τους λέω και γύφτους τους έλεγα και θα τους λέω. Εσείς και ο κ. Παϊτέρης μπορείτε να τους αποκαλείτε όπως θέλετε. Είναι δικαίωμα σας όπως είναι και ελευθερία της δικής μου έκφρασης να τους λέω γύφτους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Βασίλης Παϊτέρης προσπάθησε να εξηγήσει στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, γιατί η χρήση του όρου είναι ανάρμοστη. «Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρωμίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Άντε ρε βρώμικε. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Εμείς είμαστε Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

«Αν επιμένει η κ. Λατινοπούλου για τα ψηφαλάκια. Θα πω αυτό: Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;», συνέχισε.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου σε αυτό το σημείο εξερράγη. «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια», είπε και επέμεινε ότι χρήση του όρου γύφτος δεν είναι προσβλητική.

Διαβάστε επίσης

Όταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου πρωταγωνιστούσε σε μουσικό video clip το 2014

Το μήνυμα Δούρου για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ – «Ζήτησε ο Τσίπρας το κτίριο της Κουμουνδούρου;»

Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου: Τίμησε μόνη της τον Ανδρέα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγικά: Σταματάει την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων

iran_usa
ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση πειθούς από Ρούμπιο στις χώρες του Κόλπου που θεωρούν «χαλαρή» τη συμφωνία με το Ιράν – Σκληρό μπρα ντε φερ με Τεχεράνη για την τελική μορφή της

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: «Με νευρίασαν τα παιδιά μου και θόλωσα», λέει η 43χρονη που έβαλε δύο φωτιές (Video)

afroditi-latinopoulou-bg
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Λατινοπούλου κινείται νομικά κατά του Παϊτέρη: «Χυδαία προσβολή της αξιοπρέπειάς μου και της μητέρας μου»

atlantic-kathetos-diadromos
BUSINESS

ATLANTIC SEE LNG: Ενισχύει τη θέση της στον Κάθετο Διάδρομο με νέες συμφωνίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls: Δικομματισμός ξανά με τον Τσίπρα στο 21,4% και μονοψήφια διαφορά από ΝΔ – Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ, πίσω από Καρυστιανού

abramopoulos gabroglou skandamis sklavenitis
ΚΑΛΧΑΣ

Μακριά από Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, οι ελάχιστοι Συριζαίοι του Τσίπρα και ο survivor Γαβρόγλου, ο φευγάτος Σκανδάμης, το λάθος του Αβραμόπουλου και ο Σκλαβενίτης

zots_2206_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι - Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

mosxos-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 20:37
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγικά: Σταματάει την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων

iran_usa
ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση πειθούς από Ρούμπιο στις χώρες του Κόλπου που θεωρούν «χαλαρή» τη συμφωνία με το Ιράν – Σκληρό μπρα ντε φερ με Τεχεράνη για την τελική μορφή της

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: «Με νευρίασαν τα παιδιά μου και θόλωσα», λέει η 43χρονη που έβαλε δύο φωτιές (Video)

1 / 3