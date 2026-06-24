Το μήνυμα Δούρου για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ – «Ζήτησε ο Τσίπρας το κτίριο της Κουμουνδούρου;»

Στα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ανοίξει σχετικά με την επόμενη μέρα στο κόμμα, και αν θα υπάρξει ένα διάδοχο σχήμα, ή θα οδηγηθεί στην οριστική διάλυση.

«Στέλεχος που πριν 20-25 ημέρες άνοιξε αυτή την κουβέντα -μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-, και έφτασε και στα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, και είπε, ούτε λίγο, ούτε πολύ, ότι και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο να μεταβιβαστούν. Υπάρχει αίθουσα ‘’Μίμη Δαρειώτη” στο κτίριο της Κουμουνδούρου. Ο Μίμης Δαρειώτης ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Φυλακίστηκε, βασανίστηκε επί επταετίας, θα μπορούσε να κάνει καριέρα, που λένε. Και ήταν ο άνθρωπος του οποίου του πιστώνεται από εχθρούς και φίλους ότι είναι αυτός που οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μη χρωστάει στις τράπεζες. Διότι αυτή τη στιγμή που 700.000 διαμερίσματα, κτίρια, βρίσκονται σε funds και servicers, και η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε ένα δισεκατομμύριο στις τράπεζες, υπάρχει ένα κόμμα που δεν χρωστάει ένα ευρώ», ανέφερε αρχικά η Ρένα Δούρου, σχετικά με το κτίριο της Κουμουνδούρου.

«Το κτίριο, λοιπόν, ανήκει σε κάποιους ανθρώπους σαν τον Δαρειώτη, ανήκει σε κάποιους ανθρώπους που με μία σύνταξη χηρείας έστελναν τον οβολό τους ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μην γίνει κατάπτυστος, όπως έγινε το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, όπως και τις βουλευτικές μας έδρες, δεν θα τις βγάλουμε σε πλειστηριασμό», τόνισε η ίδια.

«Αλλά και για αυτό φταίει ο Αλέξης Τσίπρας; Ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας το κτίριο της Κουμουνδούρου;», διερωτήθηκε κλείνοντας, προσθέτοντας πως η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι «όχι».

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