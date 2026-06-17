Καρφιά Δούρου: Δεν βγάζω την έδρα μου σε πλειστηριασμό – Διαφωνία για «καρατόμηση» Παππά

Εξαιρετικά αιχμηρή εμφανίστηκε η Ρένα Δούρου, τόσο έναντι βουλετών του ΣΥΡΙΖΑ που δείχνουν να… ταλαντεύονται προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, όσο και προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, για την απόφασή του να απομακρύνει τον Νίκο Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, η Ρ. Δούρου σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «εγώ την έδρα μου δεν την βγάζω σε πλειστηριασμό. Εγώ έχω μια έδρα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ… δεν μπορώ με μια λογική προσωπικής επιβίωσης να μετακινηθώ», προσθέτοντας δηκτικά ότι «το να θέλει κάποιος να σταματήσει να βρίσκεται σε έναν φορέα και θεωρεί ότι θα εκπροσωπήσει και θα εκπροσωπηθεί καλύτερα σε έναν άλλο είναι απόλυτα θεμιτό στην πολιτική. Αυτό που δεν είναι θεμιτό και έχει να κάνει με την κοινή λογική, είναι να έχει πιάσει στασίδι και να προσβλέπει για προσωπικούς και ιδιοτελείς λόγους αυτό το στασίδι να το πάει βόλτα κάπου αλλού».

Σχολιάζοντας, δε, την «καρατόμηση» του Ν. Παππά, τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και δεν νομίζω ότι απομακρύνσεις και επιθέσεις λύνουν τα προβλήματα, αντιθέτως τα γιγαντώνουν. Δεν είναι εκτός γραμμής ο κ. Παππάς γιατί το καταστατικό του κόμματος είναι ξεκάθαρο ότι δημοκρατικά κι αν κάποιος διαφωνεί μπορεί αυτό να το λέει δημόσια».

Καταντάει λίγο βαρετό, αλλά εκεί στην Κουμουνδούρου η φάση είναι «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα».

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