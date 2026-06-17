Μαρινάκης για κόμμα Σαμαρά: Να δούμε τι θα κάνει στο τέλος…

Τη σκυτάλη από στελέχη της ΝΔ στην κριτική στον Αντώνη Σαμαρά και στην προοπτική δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, πήρε σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Να δούμε τι θα κάνει στο τέλος ο κ. Σαμαράς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ, ενώ εμφανίστηκε αιχμηρός για τις αναφορές Σαμαρά στην «ψυχή της παράταξης»: «Κάθε φορά που ακούω επίκληση στην ψυχή της παράταξης, σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά εκπροσωπούν και εκφράζουν την ψυχή της παράταξης, που είναι οι ανώνυμες και οι ανώνυμοι νεοδημοκράτες, αυτοί που δηλαδή επέλεξαν να μην παίξει κάπου το όνομά τους, δεν ζήτησαν κάτι», είπε.

Πρόκειται για ανθρώπους, σημείωσε, που «έχουν έναν βασικό κανόνα: στα εύκολα και στα δύσκολα, να μένουν εκεί. Είναι εκείνοι που αγωνίζονταν διαχρονικά για αυτό, χωρίς ποτέ να ζητήσουν τίποτα», και τόνισε ότι η βάση της ΝΔ επιθυμεί πάνω απ’ όλα τη διατήρηση της ενότητας της παράταξης. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που θέλουν, είναι την παράταξη ενωμένη», ανέφερε.

Το σίγουρο είναι ένα: ο Σαμαράς προκαλεί… φουρτούνα στη ΝΔ.

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