Μαρία Γρατσία: Δεν θα υπάρξει συνεργασία με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα – Χάσμα αγεφύρωτο μας χωρίζει

«Δεν θα υπάρξει η οποιαδήποτε συνεργασία» ξεκαθάρισε η Μαρία Γρατσία, δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού και στέλεχος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Τετάρτης.

«Αυτό έχει απαντηθεί κάθετα και με συνεπή τρόπο, από μέρους της κυρίας Καρυστιανού. Η απάντηση που έχει δοθεί είναι ότι δε θα υπάρξει η οποιαδήποτε συνεργασία.

Όπως έχει δηλώσει επίσης η κυρία Καρυστιανού, δε θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη, αλλά καλό θα είναι να λειτουργήσουμε συνειδητά και να μείνουμε στην επιλογή μας.

Είναι ένα ενδεχόμενο το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μπορεί να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.

Το βασικό είναι τι πιστεύουν οι πολίτες και ο λαός, ο οποίος κυριαρχικά θα αποφασίσει. Έχουμε ρίξει όλο το ενδιαφέρον μας στη διαμόρφωση θέσεων έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ρεαλιστικό, δεν θα είναι θεωρητικό, και θα δίνει λύσεις πρακτικές.

Εκεί ουσιαστικά έχουμε ρίξει όλη την προσοχή μας. Ο στόχος μας αυτή τη στιγμή, όλο το ενδιαφέρον και το μέλημά μας, είναι να διαμορφώσουμε θέσεις οι οποίες θα δώσουν λύσεις στην καθημερινότητα του πολίτη.

Από ‘κει και πέρα, λοιπόν, αναμένουμε και επιδιώκουμε, και στοχεύουμε στο να εμπνεύσει το πρόγραμμά μας τους Έλληνες πολίτες, έτσι ώστε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό ποσοστό, το οποίο θα καθορίσει από ‘κει και πέρα τη σειρά των πραγμάτων.

Το να αναλωνόμαστε σε εικασίες για κάτι το οποίο είναι άγνωστο για μας είναι απώλεια σημαντικής ενέργειας», τόνισε.

Και συνέχισε: «Η δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Καρυστιανού είναι απολύτως ξεκάθαρη συμφωνεί απολύτως με τους κομματικούς σχηματισμούς που αναφέρετε, ότι δε θα υπάρξει συνεργασία με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα κτλ.

Υπάρχει χάσμα αγεφύρωτο στην αντιμετώπιση βασικών θεμάτων, όπως το άρθρο 86 του Συντάγματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κίνημα, που δεν επιτρέπουν γεφύρωση θέσεων».

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