Γενέθλια για τον Γιώργο Παπανδρέου: Οι ευχές, η τούρτα, οι ευχαριστίες και η… ηλικία

Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα (16/06) ο Γιώργος Παπανδρέου και με μια ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα θέλησε να ευχαριστήσει όσους του ευχήθηκαν.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβασε μια φωτογραφία που τον δείχνει να σβήνει ένα και μοναδικό κεράκι από μια τούρτα, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης ευχαριστεί όσους (πολλούς) του ευχήθηκαν χρόνια πολλά.

Όσο για την ηλικία του, ο πρώην πρωθυπουργός μάλλον δεν έχει πρόβλημα να τη μοιραστεί, καθώς είναι γνωστό ότι έχει γεννηθεί στις 16 Ιουνίου 1952… εξασκείστε τα μαθηματικά σας και θα μάθετε…

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