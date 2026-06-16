search
ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 21:08
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.06.2026 20:17

Γενέθλια για τον Γιώργο Παπανδρέου: Οι ευχές, η τούρτα, οι ευχαριστίες και η… ηλικία

16.06.2026 20:17
papandreou genethlia 74- new

Τα γενέθλιά του γιορτάζει  σήμερα (16/06) ο Γιώργος Παπανδρέου και με μια ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα θέλησε να ευχαριστήσει όσους του ευχήθηκαν.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβασε μια φωτογραφία που τον δείχνει να σβήνει ένα και μοναδικό κεράκι από μια τούρτα, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης ευχαριστεί όσους (πολλούς) του ευχήθηκαν χρόνια πολλά.

Όσο για την ηλικία του, ο πρώην πρωθυπουργός μάλλον δεν έχει πρόβλημα να τη μοιραστεί, καθώς είναι γνωστό ότι έχει γεννηθεί στις 16 Ιουνίου 1952… εξασκείστε τα μαθηματικά σας και θα μάθετε…

Διαβάστε επίσης:

Θέμα συζήτησης το πολυτελές αυτοκίνητο της Μαρίας Καρυστιανού

Ο Ζαχαριάδης ευχαριστεί τον Φάμελλο και βάζει πλώρη για την ΕΛΑΣ

Πρώτο σχόλιο-μήνυμα Παππά για την αντικατάσταση του: «Ουδείς αναντικατάστατος»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TINOS_LIMANI
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας – Εισήγηση από τον δήμαρχο να απαγορευτούν νέες πισίνες και γεωτρήσεις

lamia epideixias astynomia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άνδρας έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκες μέσα στο δρόμο

Burgenstock
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-ΗΠΑ: Την Παρασκευή πέφτουν οι υπογραφές και ξεκινούν οι «επί της ουσίας» συνομιλίες στην Ελβετία

porto-timoni
ΕΛΛΑΔΑ

Τα πεντακάθαρα νερά της Ελλάδας στη 2η θέση στην Ευρώπη 

kabgas mathitries evia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή μαθητριών στην Εύβοια: «Θα έπαιρνα το παιδί μου σε κάσα, έτσι όπως το χτυπούσε» λέει η μητέρα του ενός κοριτσιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

Zeljko-Obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα ο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» από τον Αταμάν

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

tsipras kasselakis rallia karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Τα… ιρανικά ενισχύουν Μάρτιο για εκλογές, η άνοδος Τσίπρα και η υποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ο «πράσινος» Κασσελάκης, το ερώτημα με Ραλλία και η Καρυστιανού

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα - Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 21:07
TINOS_LIMANI
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας – Εισήγηση από τον δήμαρχο να απαγορευτούν νέες πισίνες και γεωτρήσεις

lamia epideixias astynomia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άνδρας έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκες μέσα στο δρόμο

Burgenstock
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-ΗΠΑ: Την Παρασκευή πέφτουν οι υπογραφές και ξεκινούν οι «επί της ουσίας» συνομιλίες στην Ελβετία

1 / 3