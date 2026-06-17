Ο Νικήτας Κακλαμάνης εξομολογείται το φόβο της ΝΔ: Εμείς πάμε για την πρώτη κάλπη αλλά ας είμαστε ρεαλιστές

Αν υπάρχει ένας… εξτρά φόβος της ΝΔ για τις εκλογές είναι ότι η εκλογική της βάση μπορεί να πάει κάπως… χαλαρά στις κάλπες, θεωρώντας ότι θα υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αφού είναι δεδομένο ότι δεν θα επιτευχθεί αυτοδυναμία με την πρώτη.

Και εφόσον υπάρξει τέτοια συμπεριφορά γαλάζιων ψηφοφόρων τότε το πρόβλημα είναι μεγάλο. Από την κυβέρνηση το παραδέχονται εμμέσως και γι’ αυτό ο πρωθυπουργός λέει ότι υπάρχει μόνο μία κάλπη.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης όμως, ως έμπειρος και ευθύς το λέει χωρίς περιστροφές. «Εμείς πάμε για την πρώτη κάλπη αλλά ας είμαστε ρεαλιστές» είπε στην ΕΡΤ.

Κι άμα το λέει ο Νικήτας σημαίνει ότι πράγματι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Άντε να τους πείσεις ότι η πρώτη κάλπη κρίνει τα πάντα, ακόμα κι αν χρειαστεί δεύτερη.

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