Το «The Quiz With Balls» έρχεται στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη – Στον αέρα το πρώτο τρέιλερ (photos/video)

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Εκ νέου καθήκοντα παρουσιαστή αναλαμβάνει από το φθινόπωρο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, με τον ηθοποιό να συνεχίζει -μετά το Tempting Fortune και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ, αυτή τη φορά, με το τηλεπαιχνίδι The Quiz With Balls.

Τι συμβαίνει όταν η γνώση συναντά την αδρεναλίνη; Όταν ένα quiz δεν κρίνεται μόνο στο μυαλό αλλά και στο timing; Όταν μια λάθος απάντηση δεν κοστίζει απλώς πόντους, αλλά μια θεαματική βουτιά;

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και 130 επιλεγμένοι παίκτες ταξίδεψαν τους προηγούμενους μήνες στο Βέλγιο, όπου έγιναν μια μεγάλη παρέα και μοιράστηκαν έξι μέρες γεμάτες γέλιο, ένταση, αδρεναλίνη.

Το «The Quiz with Balls!» δεν είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι γνώσεων, αλλά μια παραγωγή ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σε ένα σύγχρονο και εντυπωσιακό στούντιο, που θα προσφέρει σε παίκτες και κοινό αξέχαστες στιγμές, συνδυάζοντας τη γνώση με τη δράση, τη στρατηγική με το ένστικτο και την ομαδικότητα με το θάρρος.

Με την έναρξη του παιχνιδιού, η δράση μεταφέρεται στην πισίνα. Δύο ομάδες παικτών, που αποτελούνται από πέντε άτομα, μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, στέκονται στην πλατφόρμα. Ανταγωνίζονται σε ερωτήσεις με απώτερο στόχο να απαντήσουν σωστά και να παραμείνουν στεγνοί μέχρι το τέλος. Σε διαφορετική περίπτωση; Κάποια από τις 6 μεγάλες και fun μπάλες θα τον σπρώξει σε… βουτιά!

Ποιοι θα καταφέρουν να μείνουν στεγνοί μέχρι το τέλος και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στον μεγάλο τελικό με έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ;

Ο ΣΚΑΪ έδωσε, ήδη, στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του τηλεπαιχνιδιού, δίνοντάς μας μία μικρή γεύση όσων πρόκειται να δούμε, σύντομα, στις οθόνες μας…

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