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07.08.2026 10:06

Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

07.08.2026 10:06
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Στους πέντε σταθμούς της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) βρέθηκε την Τετάρτη και την Πέμπτη ο Νίκος Ταχιάος, για αυτοψία στην πορεία των εργασιών, ενόψει της παράδοσης του έργου.

Οπως δήλωσε ο υφυπουργός Μεταφορών «ξεκινούν, σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, τα δοκιμαστικά δρομολόγια, αυτό που ονομάζουμε «trial run», της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο λόγος για τον οποίο τα δρομολόγια αυτά περιορίζονται αρχικά στη διάρκεια της νύχτας είναι ότι δεν θα θέλαμε τυχόν επιδράσεις από την ένταξη των νέων συρμών στο δίκτυο να διαταράξουν τη λειτουργία της βασικής γραμμής».

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι, με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα των δοκιμών, αναμένεται τις προσεχείς ημέρες η επέκταση του «trial run» και κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε όλη δηλαδή τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου.

«Οι πρώτες ενδείξεις από τις δοκιμές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Πολύ σύντομα τα δοκιμαστικά δρομολόγια θα επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Μετρό και, εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία», εξήγησε ο κ. Ταχιάος.

Να σημειωθεί πως στο δίκτυο, θα ενταχθούν συνολικά 33 συρμοί, από τους 18 που εξυπηρετούν, οι οποίοι μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου» θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία, με αναλογία δρομολογίων 2:1, ενώ στην επιστροφή προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό θα ακολουθούν την αντίστροφη πορεία.

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