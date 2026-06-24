Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου: Τίμησε μόνη της τον Ανδρέα

Με μια φωτογραφία της στο μνήμα του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες τίμησε τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ η τελευταία σύζυγός του, Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου,.

Η κα Παπανδρέου προτίμησε να πάει μόνη της στο κοιμητήριο, μακριά από όλους.

Χρησιμοποίησε μάλιστα τη φράση «η σιγή της μοναχικής αξιοπρέπειας τιμά τον Ανδρέα» για να δικαιολογήσει αυτήν της την επιλογή, ενώ συμπλήρωσε με νόημα ότι «αποστρέφεται με περηφάνεια αυτούς που τόν ενθυμουνται μόνο για να μαζέψουν ψήφους, ενώ δεν ακολουθούν την πολιτική του γραμμή…»

Όλη η ανάρτηση της Δημήτρας Λιάνη-Παπανδρέου

«Η σιγή της μοναχικής αξιοπρέπειας τιμά τον Ανδρέα και αποστρέφεται με περηφάνεια αυτούς που τον ενθυμουνται μόνο για να μαζέψουν ψήφους, ενώ δεν ακολουθούν την πολιτική του γραμμή….»

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