Στο ΑΤ Συντάγματος για έκδοση νέας ταυτότητας ο Μητσοτάκης

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Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος προσήλθε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης του νέου δελτίου ταυτότητας.
Ο πρωθυπουργός ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα, με το προσωπικό της υπηρεσίας να τον καθοδηγεί σε κάθε βήμα.
Στην ερώτηση για τον χρόνο έκδοσης, του απάντησαν ότι η ταυτότητα θα είναι έτοιμη σε περίπου μία εβδομάδα.
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