search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 12:00
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2026 11:32

Ο προκλητικός Καιρίδης εξοργίζει ακόμα και το Μαξίμου

24.06.2026 11:32
kairidis-forum

Η… πατάτα ολκής που ξεστόμισε ο έξαλλος τον τελευταίο καιρό Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος είχε το θράσος να πει ότι από τα υψηλά ενοίκια κάποιοι χάνουν μεν, αλλά κερδίζουν άλλοι, οπότε όλα είναι οκ, έχει εξοργίσει ακόμα και τους κυβερνητικούς.

Την ώρα που η κυβέρνηση δέχεται κριτική για το υψηλό κόστος ζωής, που δυσκολεύει κυρίως τους νέους, και προσπαθεί με το ένα πρόγραμμα μετά το άλλο να αντιμετωπίσει το στεγαστικό, έρχεται ένας γαλάζιος βουλευτής και τα ισοπεδώνει όλα. Προκαλώντας έτσι και το μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Βέβαια, ο Καιρίδης έχει το δικό του άγχος, δεν το κάνει για λόγους… φιλελεύθερης προσέγγισης της αγοράς.

Απλά θέλει να «χαϊδέψει» ή έτσι νομίζει, τους ιδιοκτήτες στα βόρεια προάστια, καθώς δυσκολεύει το εγχείρημα της επανεκλογής του. Και το άγχος του τον έχει μετατρέψει σε… κινούμενη βόμβα για τη ΝΔ.

Κι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές μάλλον θα χειροτερέψει η κατάσταση. Αλλά το κόμμα του τι φταίει;

Διαβάστε επίσης:

Στο ΑΤ Συντάγματος για έκδοση νέας ταυτότητας ο Μητσοτάκης

Παππάς: Μέσα στον Ιούλιο πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Βορίδης απεφάνθη: Ουδέν πρόβλημα για την κυβέρνηση από την υπόθεση Αβραμόπουλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
clive-davis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Clive Davis: Ένα «ιερό τέρας» της μουσικής βιομηχανίας λιγότερο

kontolazos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Κοντολάζος για την απουσία από τον γάμο της κόρης του – «Δεν με κάλεσε, καλή ζωή να έχουν» (Video)

cybercrime_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 17χρονος για εκβιασμούς και bullying μέσω διαδικτύου – Ήταν μέλος του διαβόητου κυκλώματος «764»

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Ναύπακτο (Photo) - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Κάρπαθο μεγέθους 5,1 Ρίχτερ

india-ergazomenoi-texniti-noimosini-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Εργάτες εκπαιδεύουν την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να τους αντικαταστήσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

zots_2206_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι - Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

mosxos-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα

abramopoulos gabroglou skandamis sklavenitis
ΚΑΛΧΑΣ

Μακριά από Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, οι ελάχιστοι Συριζαίοι του Τσίπρα και ο survivor Γαβρόγλου, ο φευγάτος Σκανδάμης, το λάθος του Αβραμόπουλου και ο Σκλαβενίτης

pentelikon kifisia xenodoxeio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πεντελικόν: Το ξενοδοχείο-φάντασμα της Κηφισιάς και το μυστήριο με τα σχέδια αξιοποίησής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 12:00
clive-davis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Clive Davis: Ένα «ιερό τέρας» της μουσικής βιομηχανίας λιγότερο

kontolazos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Κοντολάζος για την απουσία από τον γάμο της κόρης του – «Δεν με κάλεσε, καλή ζωή να έχουν» (Video)

cybercrime_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 17χρονος για εκβιασμούς και bullying μέσω διαδικτύου – Ήταν μέλος του διαβόητου κυκλώματος «764»

1 / 3