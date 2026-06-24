Ο προκλητικός Καιρίδης εξοργίζει ακόμα και το Μαξίμου

Η… πατάτα ολκής που ξεστόμισε ο έξαλλος τον τελευταίο καιρό Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος είχε το θράσος να πει ότι από τα υψηλά ενοίκια κάποιοι χάνουν μεν, αλλά κερδίζουν άλλοι, οπότε όλα είναι οκ, έχει εξοργίσει ακόμα και τους κυβερνητικούς.

Την ώρα που η κυβέρνηση δέχεται κριτική για το υψηλό κόστος ζωής, που δυσκολεύει κυρίως τους νέους, και προσπαθεί με το ένα πρόγραμμα μετά το άλλο να αντιμετωπίσει το στεγαστικό, έρχεται ένας γαλάζιος βουλευτής και τα ισοπεδώνει όλα. Προκαλώντας έτσι και το μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Βέβαια, ο Καιρίδης έχει το δικό του άγχος, δεν το κάνει για λόγους… φιλελεύθερης προσέγγισης της αγοράς.

Απλά θέλει να «χαϊδέψει» ή έτσι νομίζει, τους ιδιοκτήτες στα βόρεια προάστια, καθώς δυσκολεύει το εγχείρημα της επανεκλογής του. Και το άγχος του τον έχει μετατρέψει σε… κινούμενη βόμβα για τη ΝΔ.

Κι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές μάλλον θα χειροτερέψει η κατάσταση. Αλλά το κόμμα του τι φταίει;

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