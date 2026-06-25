search
ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 10:44
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.06.2026 09:38

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Δέσποινα Μοιραράκη «ντύνει» την κατοικία της πρέσβειρας των ΗΠΑ

25.06.2026 09:38
moiraraki_guilfoyle_new

Στην γνωστή επιχειρηματία Δέσποινα Μοιραράκη απευθύνθηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για να «ντύσει» την Αμερικανική Πρεσβευτική Κατοικία στην Ελλάδα, γνωστή ως Jefferson House.

Η επιχειρηματίας ανταποκρίθηκε άμεσα και, όπως ανακοίνωσε μέσω social media, χειροποίητα χαλιά της επιχείρησής της έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένους χώρους της κατοικίας της Αμερικανίδας πρέσβειρας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα που αναδεικνύει τον χώρο και προσδίδει ξεχωριστό χαρακτήρα στη διακόσμηση.

Η Δ. Μοιραράκη φωτογραφήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία και ευχαρίστησε για την επιλογή της να εντάξει τα προϊόντα της εταιρείας της στον επίσημο χώρο της πρεσβευτικής κατοικίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την ίδια και την εταιρεία της, καθώς η παρουσία ελληνικών δημιουργιών σε έναν τόσο επίσημο διπλωματικό χώρο αποτελεί ξεχωριστή διάκριση.

Διαβάστε επίσης

Θεατρική έξοδος για Τσίπρα – Μπαζιάνα

O Μητσοτάκης οδήγησε στην πίστα του Ελληνικού, λίγο πριν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις -«Τα γκάζια είναι για τις πίστες»

Μπακογιάννη προς Ντίλιαν: «Πάρε τα χαρτάκια σου και τα στοιχεία σου και πήγαινέ τα στο δικαστήριο – Ο Μητσοτάκης δεν εκβιάζεται»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thodoris_livanios_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Στο στόχαστρο η κατάργηση του β’ γύρου

xeirourgeio
ΥΓΕΙΑ

Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Γιατί το πρόγραμμα δεν πέτυχε τους στόχους του

PANELLINIES345
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ισπανικά – Tο μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογίων (video)

stavraki-sintrofos-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Ο στόχος μου είναι να διδάξω τον σύντροφό μου ελληνικά» (Video)

porsche_911
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Porsche 911: Πότε θα γίνει αμιγώς ηλεκτρική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

fei-skorda-new
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA - Οι λόγοι του «διαζυγίου»

kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ με... μεζούρα, πρόστιμα στα ακίνητα και τέλος στα κόλπα με τις αποδείξεις καυσίμων

mitsotakis- tsipras- saoulidis- tzakri – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το στοίχημα Μητσοτάκη και η άνοδος Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ η… Κατεχάκη, οι γαλάζιοι του Αγρινίου, τα μυστικά της Θεσσαλονίκης και η μεταγραφή της Τζάκρη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 10:44
thodoris_livanios_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Στο στόχαστρο η κατάργηση του β’ γύρου

xeirourgeio
ΥΓΕΙΑ

Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Γιατί το πρόγραμμα δεν πέτυχε τους στόχους του

PANELLINIES345
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ισπανικά – Tο μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογίων (video)

1 / 3