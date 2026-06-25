Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Δέσποινα Μοιραράκη «ντύνει» την κατοικία της πρέσβειρας των ΗΠΑ

Στην γνωστή επιχειρηματία Δέσποινα Μοιραράκη απευθύνθηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για να «ντύσει» την Αμερικανική Πρεσβευτική Κατοικία στην Ελλάδα, γνωστή ως Jefferson House.

Η επιχειρηματίας ανταποκρίθηκε άμεσα και, όπως ανακοίνωσε μέσω social media, χειροποίητα χαλιά της επιχείρησής της έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένους χώρους της κατοικίας της Αμερικανίδας πρέσβειρας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα που αναδεικνύει τον χώρο και προσδίδει ξεχωριστό χαρακτήρα στη διακόσμηση.

Η Δ. Μοιραράκη φωτογραφήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία και ευχαρίστησε για την επιλογή της να εντάξει τα προϊόντα της εταιρείας της στον επίσημο χώρο της πρεσβευτικής κατοικίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την ίδια και την εταιρεία της, καθώς η παρουσία ελληνικών δημιουργιών σε έναν τόσο επίσημο διπλωματικό χώρο αποτελεί ξεχωριστή διάκριση.

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