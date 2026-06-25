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25.06.2026 12:44

Αισιόδοξος ο Κυρανάκης: Ο Καραμανλής θα βοηθήσει στην προεκλογική περίοδο

25.06.2026 12:44
KYRANAKIS NEW

Την εκτίμηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, θα στηρίξει την προεκλογική προσπάθεια της ΝΔ κατέθεσε ο γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM.

Κατ’ αρχάς, ο Κυρανάκης διαχώρισε τον Καραμανλή από τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι «είναι στην ΝΔ. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει τιμήσει την παράταξη, έχει υπηρετήσει τη χώρα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, τον αγαπάμε τον σεβόμαστε τον στηρίζουμε. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτιάξει το DNA της παράταξης» και, στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι πιστεύει πως θα βοηθήσει στην προεκλογική περίοδο.

Όσον αφορά, πάντως, τον Α. Σαμαρά, ο γραμματέας της ΝΔ σημείωσε ότι αν τελικά φτιάξει κόμμα, «θα στεναχωρήσει πολύ όλους μας και τον απλό Νεοδημοκράτη ο οποίος έμεινε στη ΝΔ όταν πρωθυπουργός ήταν ο Α. Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα».

Τώρα, βέβαια, προκύπτει ένα ερώτημα: ο Κυρανάκης εκτιμά ότι ο Καραμανλής θα βοηθήσει. Τον Καραμανλή τον ρώτησε;…

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