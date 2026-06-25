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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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25.06.2026 12:25

Ακραίος, προκλητικός και μες στην αγωνία ο Καιρίδης: Επιτέθηκε ξανά στον Δούκα, τον ενοχλούν οι συνεργασίες στην Κεντροαριστερά

25.06.2026 12:25
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Από εδώ το φέρνει, από εκεί το φέρνει, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, πάντα βρίσκει έναν τρόπο να επιτίθεται στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς φαίνεται ότι η θετική στάση του και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για ευρύτερες και ουσιαστικές συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς δεν του… αρέσουν καθόλου.

Το ίδιο συνέβη και σήμερα, στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ενώ η αντιπολίτευση έθετε θέμα αντισυνταγματικότητας για την κατάργηση του β’ γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Καιρίδης ασχολήθηκε και πάλι με τον Δούκα και με το ΠΑΣΟΚ.

«Θα ήσασταν σε καλύτερη κατάσταση αν είχε εκλεγεί ο κ. Μπακογιάννης, βλέποντας τα προβλήματα που σας έχει δημιουργήσει ο Χάρης Δούκας», είπε, απευθυνόμενος στο κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης. «Για μας, επιτρέψτε μου να πω, είναι βούτυρο στη φέτα μας η δημαρχία Δούκα, διότι αποτελεί μια ζωντανή, επαναλαμβανόμενη και συστηματική ζωντανή δυσφήμηση του Λαϊκού Μετώπου που θέλετε να συγκροτήσετε με τον ΣΥΡΙΖΑ, εντός πολλών εισαγωγικών, με τον πρώην χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της παλιάς Αριστεράς, της Νέας Αριστεράς, της επόμενης Αριστεράς, μαζί με εσάς το ΠΑΣΟΚ. Διότι, κακά τα ψέματα η Αθήνα δεν έχει βρεθεί σε χειρότερη κατάσταση, ακόμα και τα χρόνια της βαθιάς κρίσης, την προηγούμενη δεκαετία».

Προφανώς η στήλη δεν έχει καμία διάθεση να κάνει δίκη προθέσεων, αλλά… πολύ άγχος μας βγάζει αυτή η διαρκής επίθεση στον δήμαρχο Αθηναίων και στις συνεργασίες. Όσο για την κατάσταση στην Αθήνα, φθάνουν μόνο δύο λέξεις για να πάθουν… ανατριχίλα οι κάτοικοι της πρωτεύουσας: Μεγάλος Περίπατος

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