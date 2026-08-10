Οι πολυεθνικές, ως πληρεξούσιες των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων;

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Η κυβέρνηση, γνωρίζοντας, ότι στην πλειοψηφία των πολιτών υπάρχει η αίσθηση της αδυναμίας της να υπερασπιστεί αποφασιστικά στο πεδίο τις αναθεωρητικές προκλήσεις της Τουρκίας, ειδικά με τις επιλογές του Τραμπ και πολλών χωρών της ΕΕ, στις εκλεκτικές συνεργασίες με την Τουρκία, έχει αναπτύξει ένα νέο αφήγημα, ιδιαίτερα αίολο και επικίνδυνο, αυτό των πληρεξούσιων πολυεθνικών στις οποίες ανατίθεται η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Ένα μικρό ιστορικό για να κατανοήσουμε πώς φτάσαμε, εδώ:

Το καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ξεκίνησε, ως ιδιωτικό έργο από Κύπριο επιχειρηματία, με το όνομα EuroAsia Interconnector, με στόχο να συνδέσει Ισραήλ-Κύπρο-Κρήτη-Αττική. Το πρότζεκτ εντάχθηκε στη λίστα των έργων «Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος». Ο Κύπριος επιχειρηματίας έπεισε τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου, να συνεργαστούν για την κατασκευή του και, το 2013 υπεγράφη το μνημόνιο Ελλάδα-Κύπρος-EuroAsia Interconnector, από τους αρμόδιους υπουργούς των δυο χωρών και την Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία.

Η ελληνική κυβέρνηση, το 2017, βλέποντας το έργο να βαλτώνει, ζήτησε τον διαχωρισμό του τμήματος Κρήτη-Αττική, για να το κατασκευάσει ως εθνικό έργο, κάτι που έγινε και πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί.

Έτσι, έμεινε να κατασκευαστεί ουσιαστικά, ως διασυνοριακό έργο, μόνο το τμήμα Κύπρος-Κρήτη, αφού το Ισραήλ έπαψε να ενδιαφέρεται. Η Κυπριακή εταιρεία συνέχισε με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο CEF, για την διαχείριση των οποίων, έγινε γνωστό ότι, ξεκίνησε έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το έργο βάλτωσε πάλι, έτσι, το 2022 εξαγοράστηκε η εταιρείας EuroAsia Interconnector, από τον ΑΔΜΗΕ, πληρώνοντας 48 εκ. ευρώ, μετονομάζοντάς την, σε Great Sea Interconnector.

Ο ΑΔΜΗΕ ανέθεσε σε Ιταλικό ερευνητικό σκάφος, την έρευνα του βυθού, για την καλύτερη όδευσή του και, στην Γαλλική εταιρεία Nexans την κατασκευή του καλωδίου.

Όταν, το ερευνητικό σκάφος έφθασε 300 μέτρα έξω από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Κάσου, παρεμποδίστηκε από τις τουρκικές φρεγάτες, με αποτέλεσμα να αναβληθεί επ’ αόριστον η έρευνα και να καταρρεύσει η μετοχή της Γαλλικής εταιρείας, στο χρηματιστήριο του Παρισιού.

Στην Κύπρο, η οικονομική βιωσιμότητα του έργου αμφισβητήθηκε, ακόμη και από την Κυπριακή κυβέρνηση, αλλά και από κυπριακά κόμματα, με τους όρους που θέτει ο ΑΔΜΗΕ, θεωρώντας ότι χρεώνονται υπερβολικά οι Κύπριοι καταναλωτές, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής, όσο και στην χρήση του.

Βεβαίως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνέχιζαν να εκφράζουν δημόσια την πίστη τους ότι το έργο θα γίνει. Και αυτό, παρ’ ότι υπάρχει σε πολλούς η εκτίμηση ότι, ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θα αργήσει να ασχοληθεί και με την τρέχουσα περίοδο, γιατί πέραν των άλλων υπάρχει ένα ερώτημα: Πως ο ΑΔΜΗΕ, χωρίς την οριστική συμφωνία των δύο πλευρών Ελλάδας-Κύπρου, προχώρησε σε σημαντικές δεσμεύσεις και εκταμιεύσεις πόρων, περίπου 250 εκ. ευρώ;

Ο Πρωθυπουργός πέρσι, μπροστά στην αδυναμία του να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, ανακοίνωσε μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ανάγκη να εκπονηθεί νέα τεχνική και οικονομική μελέτη βιωσιμότητας για το καλώδιο και ταυτόχρονα την αναζήτηση ιδιώτη επενδυτή.

Σύμφωνα με τα αρχικά χρονοδιαγράμματα των συμβάσεων, το καλώδιο έπρεπε να έχει ήδη ποντιστεί.

Θυμίζω ότι το κόστος του έργου, αρχικά είχε εκτιμηθεί σε 1,2 δις ευρώ, ανέβηκε σε 1,5 δις ευρώ και τελευταία το εκτιμούσαν ότι θα έφθανε σε 1,9 δις ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα ήταν δημόσια, αφού η ΕΕ θα έβαζε τα 700 εκ. περίπου ευρώ και τα υπόλοιπα θα τα πλήρωναν οι Έλληνες και οι Κύπριοι καταναλωτές και μάλιστα από την φάση της κατασκευής του.

Η χρέωση θα εμφανιζόταν στις λεγόμενες «ρυθμιζόμενες χρεώσεις».

Πρωθυπουργός και κάθε υπουργός, βουλευτής και στέλεχος την ΝΔ, πόσες φορές δεν έχουν πει, ότι: Η Αμερικανική Chevron θα λύσει και τα προβλήματα του παράνομου Τουρκολυβικού μνημονίου.

Και τώρα, δηλώνουν με έμφαση, ότι, η Γαλλική Meridiam θα λύσει τα προβλήματα με τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Αυτές οι συμφωνίες και οι ερμηνείες που δίνει η κυβέρνηση, γεννούν τρία θεμελιώδη ερωτήματα:

α). Ποιο οικονομικό κόστος πληρώνει η χώρα, μέσα από τις συμβάσεις αυτές, στους πλερεξούσιους-επενδυτές, για να «αναλάβουν» αυτό το ρόλο;

β). Πως θα τον εκπληρώσουν;

γ). Ποια άλλη ανάθεση ετοιμάζουν;

Πέραν, του ότι η Αμερικανική εταιρεία έχει συμβόλαια, σχεδόν με όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ειδικά με την Λιβύη και την Τουρκία, που μας ενδιαφέρουν, η Chevron, ζήτησε στην σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο να μπει η ρήτρα της τροποποίησης των ζωνών έρευνας και ίσως μελλοντικής εκμετάλλευσης, όταν οροθετηθεί η ΑΟΖ, μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ακυρώνοντας την προπαγάνδα της κυβέρνηση, για την διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Η ExxonMobil, που θα έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια τον ίδιο ρόλο, επέστρεψε στο ελληνικό δημόσιο τα δυο οικόπεδα Νοτιοδυτικά της Κρήτης και για τα άλλα δυο αναβάλει συνεχώς τις ερευνητικές γεωτρήσεις.

Και, φυσικά παραμένουν και μεγαλώνουν τα προβλήματα που έχει παρουσιάσει η Κύπρος, για αυτό και δέχτηκε επιθέσεις από υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης: α). Του κόστους και β). Το γεωπολιτικό;



Ο Μητσοτάκης: Πολλές φορές δήλωσε ο όλα τα προβλήματα είναι λυμένα, φυσικά και της χρηματοδότησης.

Όμως, όταν ήρθε η τουρκική Φρεγάτα και έδιωξε το ιταλικό πλοίο, που είχε μισθωθεί από τον ΑΔΜΗΕ, για να μελετήσει τον βυθό της πιθανής διέλευσης του καλωδίου 300 μέτρα, έξω από τα έξι μίλια της Αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας μας, δεν πήγε ούτε ελληνική Φρεγάτα, ούτε Γαλλική, να την διώξουν.

Ο κ. Γεραπετρίτης το τερμάτισε λέγοντας: Έφυγε το ιταλικό σκάφος γιατί ολοκληρώθηκαν οι μελέτες.

Όμως στην συμφωνία, που υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ με την MERIDIAM, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, αναφέρονται ρητά οι μελέτες που πρέπει να γίνουν.

Τώρα που την πλειοψηφία των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, του κύριου του έργου, ανήκει στο Γαλλικό Fund, το οποίο, θα καταβάλει και την ανάλογη χρηματοδότηση το κόστος του έργου θα μεγαλώσει, που σημαίνει οι Έλληνες και η Κύπριοι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν περισσότερο.

Η τελική συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου, πότε θα υπογραφεί, για να παρουσιαστεί και το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου;

Ο Πρωθυπουργός μετά την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε:



«Ο GSI βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ενδυναμώνει την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας».

Μεγάλα λόγια για τον εντυπωσιασμό των πολιτών, μπροστά στις εκλογές, αφού η χωρητικότητα του καλωδίου είναι μόνο ένα GigaWatt και η μεσοσταθμική κατανάλωση στην Κύπρο είναι ένα GigaWatt και υπερκαλύπτεται από την εσωτερική παραγωγή από ορυκτά καύσιμα και ΑΠΕ. Μάλιστα η Kwh, είναι πιο φθηνή από την αντίστοιχη στην χώρα μας.

Από το ένα GigaWatt, ποια χώρα θα πρωτοπάρει και σε ποια τιμή;

Ποιες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλειά τους και, πως θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης;

Το καλώδιο πρέπει να ποντιστεί κυρίως για γεωπολιτικούς λόγους, όμως, δεν φαίνεται και τώρα να υπάρχουν οι εγγυήσεις, απλώς η κυβέρνηση δημιουργεί ακόμη ένα προεκλογικό επικοινωνιακό επίτευγμα.

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