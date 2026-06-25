ΝΔ: Με βίντεο ΑΙ η επετειακή ανάρτηση για τα 3 χρόνια από την εκλογική νίκη του 2023

Η ΝΔ ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο ΑΙ για τα 3 χρόνια από την εκλογική νίκη της 25ης Ιουνίου 2023.

«Πριν 3 χρόνια μας εμπιστευτήκατε ξανά. Με τη δική σας στήριξη, το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε», αναφέρει η λεζάντα στο βίντεο.

«Μας εμπιστευθήκατε ξανά! 25 Ιουνίου 2023. Μειώσεις φόρων για περισσότερους από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους με έμφαση στους νέους και στις οικογένειες με παιδιά. Λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Επιστολική ψήφος σε Εθνικές Εκλογές και Ευρωεκλογές. Νέος ΚΟΚ, αλκοτέστ, κάμερες: 148 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα το 2025 σε σχέση με το 2024. Ανακαινίσεις σε ΤΕΠ νοσοκομείων και σε κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα. Λειτουργία Μετρό Θεσσαλονίκης και εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα. Ολοκλήρωση Κτηματογράφησης. Παραλαβή της πρώτης φρεγάτας Belharra. Εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Νέος Δικαστικός Χάρτης. Εφαρμογή νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο με αυστηρότερη προστασία των συνόρων. Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης “Προλαμβάνω”. Πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτηρίων σε όλη την επικράτεια “Μαριέττα Γιαννάκου”. Σημαντικά έργα υποδομής σε όλη τη χώρα: Flyover στη Θεσσαλονίκη. Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος. Ε65. Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι. Με τη δική σας εμπιστοσύνη το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε!» αναφέρεται στο βίντεο.

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