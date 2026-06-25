search
ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 15:25
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.06.2026 14:27

ΝΔ: Με βίντεο ΑΙ η επετειακή ανάρτηση για τα 3 χρόνια από την εκλογική νίκη του 2023

25.06.2026 14:27
NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA

Η ΝΔ ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο ΑΙ για τα 3 χρόνια από την εκλογική νίκη της 25ης Ιουνίου 2023.

«Πριν 3 χρόνια μας εμπιστευτήκατε ξανά. Με τη δική σας στήριξη, το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε», αναφέρει η λεζάντα στο βίντεο.

«Μας εμπιστευθήκατε ξανά! 25 Ιουνίου 2023. Μειώσεις φόρων για περισσότερους από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους με έμφαση στους νέους και στις οικογένειες με παιδιά. Λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Επιστολική ψήφος σε Εθνικές Εκλογές και Ευρωεκλογές. Νέος ΚΟΚ, αλκοτέστ, κάμερες: 148 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα το 2025 σε σχέση με το 2024. Ανακαινίσεις σε ΤΕΠ νοσοκομείων και σε κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα. Λειτουργία Μετρό Θεσσαλονίκης και εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα. Ολοκλήρωση Κτηματογράφησης. Παραλαβή της πρώτης φρεγάτας Belharra. Εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Νέος Δικαστικός Χάρτης. Εφαρμογή νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο με αυστηρότερη προστασία των συνόρων. Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης “Προλαμβάνω”. Πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτηρίων σε όλη την επικράτεια “Μαριέττα Γιαννάκου”. Σημαντικά έργα υποδομής σε όλη τη χώρα: Flyover στη Θεσσαλονίκη. Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος. Ε65. Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι. Με τη δική σας εμπιστοσύνη το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε!» αναφέρεται στο βίντεο.

Διαβάστε επίσης:

«Ποδαρικό» για τους Τομεάρχες της ΕΛΑΣ – Πρώτη συνεδρίαση την Παρασκευή παρουσία Τσίπρα

Αισιόδοξος ο Κυρανάκης: Ο Καραμανλής θα βοηθήσει στην προεκλογική περίοδο

Ακραίος, προκλητικός και μες στην αγωνία ο Καιρίδης: Επιτέθηκε ξανά στον Δούκα, τον ενοχλούν οι συνεργασίες στην Κεντροαριστερά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
make a wish elladas – new
BUSINESS

Με τη δύναμη της ευχής! Οι πελάτες της AVIN μπορούν να προσφέρουν πόντους στο Make-A-Wish Ελλάδος, και η εταιρεία 10πλασιάζει κάθε προσφορά

famellos-756345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ελιγμός Φάμελλου έναντι της μειοψηφίας – Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για τα βήματα υλοποίησης της απόφασης της 6ης Ιουνίου

XANTZIS_PROSFYGIKA
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγικά: Στη ΜΕΘ του «Γ. Γεννηματάς» ο Αριστοτέλης Χαντζής

dutton-ranch-new
MEDIA

Paramount+: Τα άλογα στο «Dutton ranch» θα χλιμιντρίζουν για δεύτερη σεζόν

tiletheasi
MEDIA

To Mega στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (24/6)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

mitsotakis- tsipras- saoulidis- tzakri – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το στοίχημα Μητσοτάκη και η άνοδος Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ η… Κατεχάκη, οι γαλάζιοι του Αγρινίου, τα μυστικά της Θεσσαλονίκης και η μεταγραφή της Τζάκρη 

fei-skorda-new
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA - Οι λόγοι του «διαζυγίου»

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο (video)

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ με... μεζούρα, πρόστιμα στα ακίνητα και τέλος στα κόλπα με τις αποδείξεις καυσίμων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 15:24
make a wish elladas – new
BUSINESS

Με τη δύναμη της ευχής! Οι πελάτες της AVIN μπορούν να προσφέρουν πόντους στο Make-A-Wish Ελλάδος, και η εταιρεία 10πλασιάζει κάθε προσφορά

famellos-756345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ελιγμός Φάμελλου έναντι της μειοψηφίας – Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για τα βήματα υλοποίησης της απόφασης της 6ης Ιουνίου

XANTZIS_PROSFYGIKA
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγικά: Στη ΜΕΘ του «Γ. Γεννηματάς» ο Αριστοτέλης Χαντζής

1 / 3