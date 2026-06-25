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25.06.2026 18:39

Νέες αποχωρήσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία με αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος σε «κεντρικό επίπεδο»

25.06.2026 18:39
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Νέες αποχωρήσεις καταγράφονται από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά την αποχώρηση των Κοκοτσάκη, Παπανικολάου, Σαββίδη.

Δύο μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης ανακοίνωσαν σήμερα την αποχώρηση τους από το κόμμα, με αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κινήματος σε κεντρικό επίπεδο. Πρόκειται για τον Αχιλλέα Ρομπογιαννάκη και την Αγγελική Λενακάκη.

«Η συμμετοχή μας στην προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με μοναδικό κίνητρο την προσφορά στην κοινωνία και την πίστη σε κοινές αρχές. Ωστόσο, η εξέλιξη των πραγμάτων και ο τρόπος λειτουργίας του κινήματος σε κεντρικό επίπεδο, δεν συνάδουν πλέον με τις προσωπικές μας αξίες και το ήθος με το οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συλλογική δράση. Για εμάς, η ενασχόληση με τα κοινά προϋποθέτει πάντα ειλικρίνεια, διαφάνεια και σεβασμό. Ταυτιζόμαστε με την απόφαση του κ. Κοκοτσάκη και τον ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα», τονίζουν σε κοινή δήλωση τους. 

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