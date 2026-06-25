Προσφυγικά: Σήμα κινδύνου για τη ζωή του Αριστοτέλη Χαντζή από τους γιατρούς

Tην δικαίωση των αιτημάτων που οδήγησε στην διακοπή της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή της Κοινότητας των Προσφυγικών, χαιρετίζουν οι 285 γιατροί που υπέγραψαν το κείμενο συμπαράστασης και εκφράζουν την ευχή για αίσια έκβαση μετά την νέα σοβαρή επιδείνωση της κατάστασής του τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 25/6/26, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αριστερής Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωσή τους: «Οι θεράποντες γιατροί από κοινού με γιατρούς – μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Τουρκίας, λαμβάνουμε την κατωτέρω περιγραφή για την κατάσταση της υγείας του:

«Ο Αριστοτέλης Χαντζής παρουσιάζει απίσχναση, ζυγίζοντας 36,2 Kg και έχοντας συνολικά απωλέσει το 44% του αρχικού του σωματικού βάρους με BMI 13.3% Ο απεργός πείνας είναι πλέον εξουθενωμένος με οιδήματα κάτω άκρων άμφω και αδυναμία ορθοστάτησης που περιορίζουν σημαντικά την κινητικότητα του. Παράλληλα εμφανίζει δυσκολία φώνησης. Η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες μέρες.

Από τον αιματολογικό έλεγχο εμφανίζει χαμηλή τιμή ουρίας ορού, υπερουριχαιμία, συμπτωματική υπογλυκαιμία και τρανσαμινασαιμία με ραβδομυόλυση. Από τη νευρολογική εξέταση σημειώνονται καταργημένα τενόντια αντανακλαστικά κάτω άκρων, στα πλαίσια υποσιτισμού, και καθημερινές αιμωδίες κάτω άκρων που οδηγούν σε διαταραχές βάδισης με αδυναμία μετακίνησης.

Τα επεισόδια ορθοστατικής υπότασης και ταχυκαρδίας κατά την έγερση, καθώς και η έντονη κακουχία με κόπωση έχουν επιδεινωθεί επηρεάζοντας πλέον σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητά του ενώ συνυπάρχουν σοβαρές διαταραχές ύπνου. Επιπλέον, καθημερινά διαπιστώνονται εμμένουσες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις που προδιαθέτουν σε θανατηφόρες αρρυθμίες.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής διατρέχει, κάθε 24ωρο που περνά, ολοένα και αυξανόμενο καρδιαγγειακό και μεταβολικό κίνδυνο με επικίνδυνες επικείμενες επιπλοκές για τη ζωή του.

Τα αιτήματά του εκφράζουν τα συλλογικά αιτήματα της Κοινότητας.

Ο απεργός πείνας δηλώνει ότι δε σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση παρά τους κινδύνους για την υγεία του έως ότου τα αιτήματα της κοινότητάς του ικανοποιηθούν.»

Ως γιατροί ταγμένοι στην υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής κάνουμε επείγουσα έκκληση σε όλους τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια Αττικής, Κυβέρνηση) για την ικανοποίηση των αιτημάτων του απεργού πείνας και της κοινότητάς του.

Τα αιτήματά των κατοίκων των Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας κυρίως συνοψίζονται στην ακύρωση-αναστολή της παρέμβασης της Περιφέρειας στον χώρο όπου κατοικούν για πάνω από μια δεκαετία.

Η σωματική ακεραιότητα και η ίδια η ζωή του απεργού πείνας βρίσκεται σε κίνδυνο. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια κωλυσιεργίας και αναμονής.» καταλήγει η ανακοίνωση.

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