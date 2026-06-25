Προσφυγικά: Στη ΜΕΘ του «Γ. Γεννηματάς» ο Αριστοτέλης Χαντζής

Μετά τη ραγδαία επιδείνωση που παρουσιάσε η υγεία του, τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο Αριστοτέλης Χαντζής που χθες μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, διέκοψε την απεργία πείνας που έκανε επί 140 ημέρες, μεταφέρθηκε τελικά στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη ανάρτηση της κοινότητας των Προσφυγικών:

«Ο Αριστοτέλης Χαντζής πριν λίγη ώρα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του “Γ. Γεννηματάς”

Με αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο (συσκευή High Flow) προ διασωλήνωσης στο πλαίσιο πνευμονίας εξ εισροφήσεως.

Η κατάσταση της Υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη».

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