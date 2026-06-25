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25.06.2026 13:56

Κρήτη: Θλίψη για την 27χρονη Ράνια που πέθανε από τη νόσο ALS – «Πάλεψε για πέντε ολόκληρα χρόνια»

25.06.2026 13:56
RANIA_ALS

Η είδηση ότι μία 27χρονη από την Κρήτη έχασε τη ζωή της από πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS) έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη.

Το τραγικό γεγονός έγινε γνωστό από τον Ελληνικό Σύλλογο Ατόμων με Νόσους του Κινητικού Νευρώνα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ράνια είχε διαγνωστεί πριν από πέντε χρόνια. Έως ότου αρρώστησε ήταν ένα νέο κορίτσι με όνειρα, φίλους και πολλά σχέδια για το μέλλον.

Η νόσος της στέρησε σταδιακά την κίνηση, την φωνή και την ανεξαρτησία της. Όταν πια ακινητοποιήθηκε το σώμα της, «μιλούσαν» τα μάτια της.

«Η απώλειά της γεμίζει θλίψη ολόκληρη την κοινότητα της ALS. Ταυτόχρονα, όμως, μας υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει όλα όσα ονειρεύτηκε», τονίζει ο Σύλλογος.

Η ανάρτηση κλείνει με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό αποχαιρετισμό, γραμμένο από μία φίλη της Ράνιας.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 15:24
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