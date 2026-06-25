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25.06.2026 13:32

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 67χρονος οικοδόμος έπεσε από τρία μέτρα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

25.06.2026 13:32
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Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/6) σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στη Θεσσαλονίκη, σε περιοχή του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Ένας 67χρονος οικοδόμος έπεσε από ύψος τριών μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη στις 10:40, με τον τραυματισμένο άνδρα να απεγκλωβίζεται από την Πυροσβεστική από τα θεμέλια της οικοδομής.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο 67χρονος εργάτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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