Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 67χρονος οικοδόμος έπεσε από τρία μέτρα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/6) σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στη Θεσσαλονίκη, σε περιοχή του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Ένας 67χρονος οικοδόμος έπεσε από ύψος τριών μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη στις 10:40, με τον τραυματισμένο άνδρα να απεγκλωβίζεται από την Πυροσβεστική από τα θεμέλια της οικοδομής.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Τραυματισμένος άνδρας ανασύρθηκε από νεοαναγειρόμενη οικοδομή και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία πτώσης του, σε περιοχή του δήμου Συκεών Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026

Ο 67χρονος εργάτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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