Εργατικό δυστύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση στο κενό σε οικοδομή

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 67χρονος άνδρας όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή κοντά στην διασταύρωση των οδών Λαμπέτη και Σεφέρη στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 67χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Photos: agriniopress.gr

