ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:17
27.04.2026 14:36

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αστυνομικός για σεξουαλική παρενόχληση κρατούμενης κατά τη διάρκεια μεταγωγής

27.04.2026 14:36
klouva_3
αρχείου

Αστυνομικός συνελήφθη μετά από καταγγελία κρατούμενης ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, κατά τη μεταγωγή της με υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ, από τις γυναίκες φυλακές Θηβών, όπου κρατείται, προς την Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που ερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η πράξη φέρεται να τελέστηκε χθες καθ’ οδόν, στο ύψος των Τεμπών. Όπως φέρεται να κατέθεσε η 41 ετών κρατούμενη, ο 54χρονος αστυνομικός ήταν συνοδηγός στο μεταγωγικό όχημα, ενώ εκτός από την ίδια μετάγονταν δύο ακόμη κρατούμενες.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο αστυνομικός -εκτός από τις πράξεις που περιγράφει και αφορούν, μεταξύ άλλων, θωπείες– φέρεται επιπλέον να πρότεινε στην κρατούμενη να συνευρεθούν ερωτικά σε αστυνομικό τμήμα κατά μήκος της εν λόγω διαδρομής και σε σημείο όπου ήταν προγραμματισμένο να γίνει στάση για ανεφοδιασμό του οχήματος, κάτι που τελικώς δεν συνέβη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του 54χρονου, με βαθμό αρχιφύλακα, η καταγγέλλουσα φέρεται να ζήτησε 1.000 ευρώ προκειμένου να μην αποκαλύψει τι είχε συμβεί, χρηματικό ποσό που θα μοιραζόταν με τις δύο άλλες γυναίκες της ίδιας μεταγωγής.

Μετά τη σύλληψή του, ο αστυνομικός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη σε απόπειρα και παράβαση καθήκοντος.

google_news_icon

GIA23622
sloukas_pao_2704_1920-1080_new
ergatiko distixima agrinio – new
ekav_1907_1460-820_new
trump
tsipras papatavrou tsitsipas
kairos anoixi 88- new
stegastika daneia 77- new
areios_pagos_new
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:14
GIA23622
11ο Φόρουμ των Δελφών: 30% Success Rate στην έρευνα στη Θεσσαλία – Έξι φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο

sloukas_pao_2704_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη μηνίσκου ο Σλούκας – Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

ergatiko distixima agrinio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση στο κενό σε οικοδομή

