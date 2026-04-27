ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:16
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

27.04.2026 14:23

Κλάταρε η πλατφόρμα για τον Κοινωνικό Τουρισμό: «Δεχτήκαμε πάνω από 1 εκατ. κλήσεις, δεν ανταποκρίθηκε το σύστημα»

27.04.2026 14:23
Το συνεχιζόμενο κλατάρισμα της πλατφόρμας για τον Κοινωνικό Τουρισμό έχει προκαλέσει έναν εκνευρισμό στους δικαιούχους που προσπαθούσαν μάταια τα προηγούμενα 24ωρα να διεκδικήσουν ένα από τα 300.000 vouchers.

«Δεχτήκαμε πάνω από ένα εκατομμύριο κλήσεις στην πλατφόρμα με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστούν ως κυβερνοεπίθεση και να μειωθεί η ανταπόκριση του συστήματος στην υποβολή των αιτήσεων», σημείωσε η διοικήτρια της Δημόσιας Επιχείρησης Απασχόλησης Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Απολογούμαστε για την όποια ταλαιπωρία», πρόσθεσε.

Λόγω του… χάους, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως τις 23:59 της Τετάρτης 29 Απριλίου.

Τόνισε η Χορμόβα επίσης, ότι εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να γίνει επανεκκίνηση του προγράμματος προκειμένου να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στις αιτήσεις των πολιτών, κάτι που σημαίνει ότι το σύστημα θα «πέσει» για περίπου 20 λεπτά.

ADVERTORIAL

11ο Φόρουμ των Δελφών: 30% Success Rate στην έρευνα στη Θεσσαλία – Έξι φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:14
ADVERTORIAL

11ο Φόρουμ των Δελφών: 30% Success Rate στην έρευνα στη Θεσσαλία – Έξι φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη μηνίσκου ο Σλούκας – Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση στο κενό σε οικοδομή

