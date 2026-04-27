Κλάταρε η πλατφόρμα για τον Κοινωνικό Τουρισμό: «Δεχτήκαμε πάνω από 1 εκατ. κλήσεις, δεν ανταποκρίθηκε το σύστημα»

Το συνεχιζόμενο κλατάρισμα της πλατφόρμας για τον Κοινωνικό Τουρισμό έχει προκαλέσει έναν εκνευρισμό στους δικαιούχους που προσπαθούσαν μάταια τα προηγούμενα 24ωρα να διεκδικήσουν ένα από τα 300.000 vouchers.

«Δεχτήκαμε πάνω από ένα εκατομμύριο κλήσεις στην πλατφόρμα με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστούν ως κυβερνοεπίθεση και να μειωθεί η ανταπόκριση του συστήματος στην υποβολή των αιτήσεων», σημείωσε η διοικήτρια της Δημόσιας Επιχείρησης Απασχόλησης Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Απολογούμαστε για την όποια ταλαιπωρία», πρόσθεσε.

Λόγω του… χάους, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως τις 23:59 της Τετάρτης 29 Απριλίου.

Τόνισε η Χορμόβα επίσης, ότι εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να γίνει επανεκκίνηση του προγράμματος προκειμένου να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στις αιτήσεις των πολιτών, κάτι που σημαίνει ότι το σύστημα θα «πέσει» για περίπου 20 λεπτά.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Μαγνησίας (videos)

Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζεται αύριο η ακροαματική διαδικασία – Αντιδράσεις για τη στάση του Δημοσίου

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Στον ανακριτή δύο διευθυντικά στελέχη, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν