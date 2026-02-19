Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη: «Δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί γερανός», λέει η κατασκευαστική εταιρεία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το εργατικό δυστύχημα στη Βάρη με θύματα έναν 39χρονο και έναν 22χρονο.

Ο υπεύθυνος της κατασκευαστικής εταιρείας, με την οποία συνεργαζόταν ο 39χρονος αλουμινάς δήλωσε ότι οι εργασίες έγιναν εν αγνοία τους.

«Οι εργασίες αυτές ήταν εν αγνοία της εταιρείας, δηλαδή με συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτήτη του ακινήτου και του 39χρονου, χωρίς να ενημερωθεί ο υπεύθυνος της κατασκευαστική και γι΄ αυτό δεν ήταν παρών κάποιος από την κατασκευαστική», είπε χαρακτηριστικά.

Και εξήγησε ότι ο 39χρονος «είχε πληρωθεί από την εταιρεία για να κάνει αυτή τη δουλειά. Στη σύμβαση που υπάρχει περιλαμβάνεται μόνο η χρήση αναβατορίου και όχι γερανού. Αν είχαμε γνώση ότι θα πάει γερανός δεν θα το είχαμε επιτρέψει ποτέ…Ο γερανός χρειάζεται άδεια για να έρθει. Δεν μπορείς να βάλεις γερανό και να μην ενημερώσεις κανέναν. Πρέπει να κοπεί το ρεύμα».

«Λάθη από πολλές πλευρές, είμαι όλοι συντετριμμένοι. Ήταν καλός φίλος και συνεργάτης», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Βιολάντα: O Τζιωρτζιώτης γνώριζε αλλά δεν έκανε το παραμικρό – H πρόταση που είχε καταθέσει εταιρεία για το δίκτυο υγραερίου, για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές

Καμπανάκι από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, νέα απώλεια της επικοινωνίας με τον λόφο Μερέντα – Αποκαταστάθηκε η βλάβη, παραμένουν οι καθυστερήσεις

Τέμπη: Το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων, προσφυγές καταθέτουν οι συγγενείς