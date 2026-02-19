Καμπανάκι από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, νέα απώλεια της επικοινωνίας με τον λόφο Μερέντα – Αποκαταστάθηκε η βλάβη, παραμένουν οι καθυστερήσεις

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο ραντάρ του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς νωρίτερα παρουσιάστηκε δυσλειτουργία σε σύστημα επιτήρησης, με αποτέλεσμα η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας «Ελευθέριος Βενιζέλος», να λειτουργεί με ένα μόνο από τα τρία προβλεπόμενα ραντάρ και χωρίς εφεδρικές συχνότητες.



Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Μερέντα, στην Ανατολική Αττική, κοντά στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε περίπου δύο ώρες μετά τον εντοπισμό της βλάβης.

Η βλάβη έχει αποκατασταθεί και έχει ξεκινήσει η φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας, ωστόσο το συγκεκριμένο ζήτημα είχε σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της χωρητικότητας των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς εξυπηρετούνται από το πρωί 17 από 22 αφίξεις. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν οι καθυστερήσεις στις πτήσεις, οι οποίες ξεπερνούν τα 20 λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί υπήρξε απώλεια επικοινωνίας δεδομένων με τον σταθμό ραντάρ στο λόφο Μερέντα, σύμφωνα με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας.

Το πρόβλημα προκάλεσε καθυστερήσεις στις πτήσεις δεδομένου ότι μειώθηκαν τόσο οι πτήσεις στις αφίξεις όσο και τις αναχωρήσεις. Πληροφορίες έκαναν λόγο για μείωση των αφίξεων από 22 σε 17 και στις αναχωρήσεις παρατηρείται μείωση από τις 25 στις 20 την ώρα, μέχρι στιγμής.

Σε ανακοίνωση της η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αναφέρει: «Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, αφού χάθηκε ξανά η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα, όπως και τον περασμένο Αύγουστο, όταν αστόχησε το ανταλλακτικό, που η Υ.Π.Α. “αξιολογούσε” από τον Μάϊο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί. Η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ, από τα τρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν και χωρίς εφεδρικές συχνότητες, αφού η μεταφορά δεδομένων από και προς τον λόφο Μερέντα διεκόπη».

Αναφέρεται επίσης στο περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026, κατά το οποίο -όπως υποστηρίζει- σημειώθηκε ολική απώλεια επικοινωνιών του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.

Κατά την ίδια, μέχρι σήμερα, όπως τονίζει, δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για τα αίτια του συμβάντος, ούτε έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης ασφάλειας (safety assessment) ή εκδοθεί επιχειρησιακές οδηγίες διαχείρισης κυκλοφορίας. Παράλληλα, οι χωρητικότητες των τομέων παραμένουν στο 100%.

Η ΕΕΕΚΕ κάνει λόγο για καθυστερήσεις και σε διαδικασίες προμηθειών. Ειδικότερα, αναφέρεται στο νέο σύστημα ραντάρ (D.P.S.), σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός του έχει αυξηθεί στα 160 εκατ. ευρώ, από 76 εκατ. το 2024, χωρίς -όπως υποστηρίζει- να έχουν παρουσιαστεί τεχνικές προδιαγραφές.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη σύμβαση για το σύστημα επικοινωνιών φωνής του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ., η οποία έληξε χωρίς να παραδοθεί το σύστημα, καθώς και σε καθυστερήσεις στη μετεγκατάσταση της Προσέγγισης Αθηνών, λόγω μη ορισμού επιτροπής για τον καθορισμό λειτουργικών προδιαγραφών.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει προβληματισμό για την κατάσταση των υποδομών και καλεί σε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας και της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προτίθενται να λάβουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο για λόγους ασφάλειας, ενώ δηλώνουν ότι δεν θα παράσχουν υπερεργασία κατά την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να τελειώσει η σημερινή νοοτροπία που υπάρχει στην Υ.Π.Α. και την οδήγησε στην παρακμή, ώστε η χώρα να αποκτήσει έναν πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας αντάξιο των Ευρωπαϊκών», καταλήγει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας



«Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, αφού χάθηκε ξανά η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα, όπως και τον περασμένο Αύγουστο, όταν αστόχησε το ανταλλακτικό, που η Υ.Π.Α. «αξιολογούσε» από τον Μάϊο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί.



Η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ, από τα τρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν και χωρίς εφεδρικές συχνότητες, αφού η μεταφορά δεδομένων από και προς τον λόφο Μερέντα διεκόπη.



Στις 4/1/2026 αντιμετωπίσαμε το απαράδεκτο περιστατικό ολικής απώλειας επικοινωνιών του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ., για το οποίο ακόμα δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά με τα αίτια που το προκάλεσαν, ενώ η Διοίκηση δεν έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης εκτίμησης της ασφάλειας (safety assessment), δεν έχει εκδώσει καν επιχειρησιακές οδηγίες για την διαχείριση της κυκλοφορίας, με δεδομένο ότι η βλάβη μπορεί να επαναληφθεί ανά πάσα στιγμή, ενώ οι χωρητικότητες των τομέων παραμένουν στο 100%, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.



Η σημερινή βλάβη στην ζεύξη δεδομένων με τον λόφο Μερέντα, δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, κάτι που εκθέτει ακόμα περισσότερο την Διοίκηση της Υ.Π.Α. και τους αρμόδιους Διευθυντές, αφού πρόκειται για επανάληψη του ίδιου προβλήματος που συνέβη προ μηνών και για το οποίο η Υ.Π.Α. διαβεβαίωνε ότι δεν θα επαναληφθεί.



Δυστυχώς, παρά την απομάκρυνση του προηγούμενου Διοικητή, οι συνεργάτες του, οι οποίοι φέρουν εξίσου μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που βρίσκεται η Υ.Π.Α. σήμερα, παραμένουν, για ανεξήγητους λόγους, στο απυρόβλητο. Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς γιατί δεν αλλάζει κάτι.



Φαίνεται πως δεν έχει συγκινηθεί κανένας αρμόδιος από τον εξευτελισμό της Υ.Π.Α., η οποία αναγκάστηκε να καταφύγει σε αναζήτηση δωρεάς για την απόκτηση του συστήματος επικοινωνιών φωνής για το Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ., όχι γιατί η υπηρεσία δεν έχει πόρους, αλλά γιατί οι επιλογές της Διοίκησης να επιδιώκει επί χρόνια την αναβίωση μιας σύμβασης, που όλοι γνώριζαν ότι ήταν αδύνατη, οδήγησε στην απώλεια πολύτιμου χρόνου.



Κατά τα άλλα η Υ.Π.Α. μέχρι και σήμερα επιδιώκει την σύναψη σύμβασης για το νέο σύστημα ραντάρ (D.P.S.), ο προϋπολογισμός του οποίου έχει φθάσει πλέον στα 160 εκατ. ευρώ (από 76 εκατ. ευρώ που ήταν το 2024 και από 150 εκατ. που ήταν προ ολίγων εβδομάδων), χωρίς η αρμόδια διεύθυνση να έχει παρουσιάσει τεχνικές προδιαγραφές, κάτι που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, αφού επιδιώκεται να δαπανηθεί ένα τεράστιο ποσό, χωρίς να καθορίζεται επακριβώς τι σύστημα θα παραδοθεί. Την ίδια στιγμή, η σύμβαση για την μετεγκατάσταση της προσέγγισης Αθηνών, μετά την καθυστέρηση 13 μηνών στην υπογραφή της, λόγω αδιαφορίας της Διοίκησης για την έγκαιρη ανανέωση της χρηματοδότησης, έχει καθυστερήσει ήδη 3 μήνες στην εκτέλεσή της, γιατί η αρμόδια διεύθυνση δεν ορίζει επιτροπή για τον καθορισμό των λεπτομερών λειτουργικών προδιαγραφών (D.F.S.), σε μια κατάσταση που είναι πανομοιότυπη με αυτή που οδήγησε στην λήξη της σύμβασης για το σύστημα επικοινωνιών φωνής του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ., χωρίς να παραδοθεί το σύστημα.



Είναι πλέον φανερό ότι το μοτίβο που ακολουθούσε η Υ.Π.Α. επί δεκαετίες και που οδήγησε στην έλλειψη κρίσιμων για την ασφάλεια συστημάτων, ακολουθείται αυτούσιο και σήμερα, την στιγμή που έχουν συμβεί τέτοιας έκτασης περιστατικά βλαβών και που το πανελλήνιο γνωρίζει το μέγεθος του προβλήματος. Οι αρμόδιοι για την απόκτηση των συστημάτων φαίνεται ότι συνεχίζουν ακάθεκτοι. Το ερώτημα βέβαια που πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί συνεχίζουν να ενεργούν με τον ίδιο τρόπο και γιατί παραμένουν στη θέση τους. Πλέον πρέπει να επιληφθεί ο Υπουργός και η Δικαιοσύνη.



Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κατάσταση έχει περάσει προ πολλού τα όρια του ανεκτού. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και όσο δεν λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για την ανανέωση του εξοπλισμού και την αναβάθμιση της αξιοπιστίας του ήδη υπάρχοντος, οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, σεβόμενοι το χρέος μας απέναντι στην ασφάλεια των πτήσεων, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.



Για ακόμα μια φορά, η μόνη ασφαλιστική δικλείδα που λειτούργησε, ήταν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίοι αντιμετώπισαν για πολλοστή φορά την δυσλειτουργία του εξοπλισμού και μπόρεσαν να καθοδηγήσουν τα αεροσκάφη ώστε να προσγειωθούν ασφαλώς. Όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.



Υπό τις παρούσες συνθήκες δηλώνουμε, για ακόμα μια φορά, ότι δεν πρόκειται να παρασχεθεί υπερεργασία την ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο, αφού οφείλουμε απέναντι στο επιβατικό κοινό και την Χώρα να μην γίνουμε το άλλοθι ώστε η ηγεσία της Υ.Π.Α. και οι αρμόδιοι διευθυντές να συνεχίσουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, ο οποίος οδήγησε την Υ.Π.Α. στην σημερινή τραγική κατάσταση.



Είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να τελειώσει η σημερινή νοοτροπία που υπάρχει στην Υ.Π.Α. και την οδήγησε στην παρακμή, ώστε η χώρα να αποκτήσει έναν πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας αντάξιο των Ευρωπαϊκών».

