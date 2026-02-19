Δημογραφικό και μετανάστευση των νέων πληγώνουν την Ελλάδα – Οι δυσοίωνες προβλέψεις για τον πληθυσμό

Εξαιρετικά κατατοπιστικό, αλλά και ανησυχητικό ήταν το πόρισμα της ημερίδας για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Βουλή.

Η διευθύντρια της διαΝΕΟσις, Φαίη Μακαντάση, παρουσίασε λεπτομερή στοιχεία για το πού βρίσκεται η χώρα από πλευράς γεννήσεων και θανάτων ανά έτος, συνδέοντας και άλλο ένα φαινόμενο που φέρνει γρηγορότερη μείωση του πληθυσμού στη χώρα: την μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό.

Είναι χαρακτηριστικό πως στα χρόνια της κρίσης, συνολικά 427.000 άνθρωποι σε ηλικίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οικογένεια, μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Παρήγαγαν 50 δισεκατομμύρια με την εργασία τους, χρήματα που θα μπορούσαν να παράγουν στην Ελλάδα αν ήταν καλύτερες οι συνθήκες, ενώ πλήρωσαν στα κράτη διαμονής τους, φόρους 13 δισεκατομυρίων. Παράλληλα, η χώρα μας για όσους έφυγαν να σπουδάσουν, είχε έξοδα 8 δισ.

Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι η κάθετη πτώση στον πληθυσμό. Από τα 11,2 εκατ. πληθυσμού το 2005, φτάσαμε τα 10,4 εκατ. το 2020 και οι προβλέψεις είναι ακόμη πιο τρομακτικές.

Αν διατηρηθεί αυτό το φαινόμενο μετανάστευσης και οι γεννήσεις παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα ετησίως, το 2050 αναμένεται ο πληθυσμός να πέσει στα 9,03 εκατομμύρια και στο τέλος του αιώνα στα 6,3 εκατομμύρια Ελλήνων.

Το 2025, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 68,309 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ήταν διπλάσιοι (125.873). Αυτό το τρομακτικό στοιχείο αποτυπώνει την σοβαρότητα του προβλήματος το οποίο ωστόσο δείχνει άλυτο, πολύ απλά γιατί ο μέσος Έλληνας πλέον φοβάται να κάνει οικογένεια και αν κάνει, μένει στο ένα παιδί καθώς το κόστος να το μεγαλώσουν είναι δυσβάσταχτο.

«Το πρόβλημα δεν πρόκειται να αναστραφεί. Για να αυξήσουμε τον αριθμό των γεννήσεων στις 70.000 θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια εξαιρετικά ευνοϊκή πολιτική για την οικογένεια» ανέφερε ο Βύρωνας Κοτζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας. Ακόμη και αυτός ο αριθμός με όποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ωστόσο, δεν πρόκειται να λύσει το δημογραφικό.

Ο δείκτης γονιμότητας στην Ελλάδα βρίσκεται στο 1,2 με 1,3, πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2,1) αναφέρει η έρευνα του ινστιτούτου. Στο 2,1 η Ελλάδα έχει να βρεθεί από το 1981…

Ένα άλλο στοιχείο που επηρεάζει την μείωση των γεννήσεων, είναι πως πλέον οι γυναίκες το πρώτο τους παιδί σε μέσο όρο, το φέρνουν στα 31 έτη, όταν πριν 20 χρόνια ο μέσος όρος ήταν στα 26 έτη και πριν 40 χρόνια ακόμη πιο κάτω.

Πολλές γυναίκες κάνουν το πρώτο τους παιδί ακόμη και μετά τα 40 και λόγω οικονομικών δυσκολιών, μια οικογένεια θα το σκεφτεί πολύ σοβαρά να προχωρήσει και σε μια δεύτερη εγκυμοσύνη.

Διαβάστε επίσης:

Νίκαια: Επεισόδια κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο – «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα, η βία του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν μπορεί να επικρατήσει»

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 19χρονος επιδειξίας – Κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε 15χρονη

Ευλογιά αιγοπροβάτων: 479.821 θανατώσεις από τον Αύγουστο του 2024 – 11 νέα κρούσματα σε επτά περιφέρειες