ΕΛΛΑΔΑ

13.02.2026 15:55

«Βαθαίνει» το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Η μέση ηλικία ξεπέρασε τα 47 έτη

13.02.2026 15:55
Σε μείζονα πρόκληση που θα βρει μπροστά της η χώρα αναδεικνύεται το δημογραφικό. Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ, η μέση ηλικία την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε 3,8 χρόνια, φτάνοντας τα 47,2 έτη.

Στα 44,9 έτη η μέση ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Την ίδια ώρα, η μέση ηλικία του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 1 Ιανουαρίου 2025 διαμορφώθηκε στα 44,9 έτη. Αυτό σημαίνει ότι το ήμισυ των κατοίκων της ΕΕ ήταν άνω των 44,9 ετών, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ νεότερο. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η μέση ηλικία κυμαινόταν από 39,6 έτη στην Ιρλανδία έως 49,1 έτη στην Ιταλία.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μέση ηλικία αυξήθηκε κατά 2,1 έτη από το 2015, όταν ήταν 42,8 έτη, με εξαίρεση τη Γερμανία και τη Μάλτα, όπου παρατηρήθηκε μικρή μείωση κατά 0,4 έτη. Η γήρανση του πληθυσμού ήταν ιδιαίτερα έντονη στη Σλοβακία και την Κύπρο (+4,0 έτη), στην Ιταλία (+3,9 έτη), καθώς και στην Ελλάδα και την Πολωνία (+3,8 έτη), ενώ η Πορτογαλία κατέγραψε αύξηση +3,7 έτη.

Το 23,7% του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι άνω των 65

Στην Ελλάδα, τα άτομα άνω των 65 ετών αποτελούν πλέον το 23,7% του συνολικού πληθυσμού, ποσοστό που την κατατάσσει τρίτη στην ΕΕ, μετά την Ιταλία (24,7%) και τη Βουλγαρία (24%). Δέκα χρόνια πριν, το 2015, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20,9%.

Αντίθετα, η χώρα παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό παιδιών έως 14 ετών, μόλις 12,8% του πληθυσμού, από 14,5% το 2015, καταγράφοντας το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. Η Ιταλία έχει το χαμηλότερο με 11,9%, και ακολουθεί η Μάλτα με 12,1%.

Συνολικά, τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών αποτελούν το 63,5% του πληθυσμού, δείχνοντας την σταδιακή μείωση του νεανικού δυναμικού και την αύξηση της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας. Η τάση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για στρατηγικές πολιτικές σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την ενίσχυση της γεννητικότητας στη χώρα.

