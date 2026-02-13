search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 12:00
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

13.02.2026 11:13

Κορυδαλλός: Έβαλαν… ρολά σε εκκλησία για να γλιτώσουν από τους διαρρήκτες (video)

13.02.2026 11:13
EKKLISIA_KORYDALLOS

Μία διάρρηξη που σημειώθηκε πέρυσι σε εκκλησία στον Κορυδαλλό οδήγησε σε μια, αν μη τι άλλο ασυνήθιστη απόφαση, να τοποθετηθούν προστατευτικά ρόλα στον ιερό ναό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, οι δράστες κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό της εκκλησίας, παρά το γεγονός ότι υπήρχε συναγερμός, καθώς έκοψαν με τροχό την πόρτα και στη συνέχεια τη μεταλλική προστατευτική σιδεριά.

Αφού εισέβαλαν, αφαίρεσαν χρυσαφικά και τάματα από εικόνα της Παναγίας.

Έτσι, για να αντιμετωπιστούν οι ληστείες, αποφασίστηκε ότι η μόνη λύση είναι η τοποθέτηση ρολών.

Ο ιερέας του ναού μίλησε στο Mega για την διαφορετική αυτή απόφαση.

Όπως είπε «αναγκαστήκαμε να βάλουμε ρολά μετά από μία διάρρηξη που είχαμε πέρυσι τον Μάρτιο. Οι ληστές μάλιστα χρησιμοποίησαν τροχό για να κόψουν τα προστατευτικά σίδερα του ναού. Μπήκαν μέσα και αφαίρεσαν τάματα από την εικόνα της Παναγίας. Επειδή έχουν ληστέψει και άλλους ναούς στην περιοχή, τόσο στον Κορυδαλλό αλλά και στο Κερατσίνι, κρίναμε πως αυτή είναι η μόνη λύση, αφού ο ναός είχε και συναγερμό όταν έγινε η διάρρηξη».

«Τα ρολά κλείνουν μόνο το βράδυ και ανοίγουν πάλι το πρωί στις 7:00, δεν φαίνονται δηλαδή κατά τη διάρκεια της μέρας. Μάθαμε ότι τον περασμένο Μάιο συνέλαβαν έναν 30χρονο που έκλεβε τάματα και χρυσαφικά από ναούς στον Κορυδαλλό, αλλά δεν είχαμε καμία ενημέρωση από την αστυνομία ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που έκλεψε και τον δικό μας ναό», είπε.

