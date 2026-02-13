Προβλήματα από την κακοκαιρία: Κατέρρευσε δρόμος στο Τυμπάκι Κρήτης, πλημμύρισε το Λιστόν στην Κέρκυρα (video/photo)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε Κρήτη και Κέρκυρα οι ζημιές ήταν μεγάλες..

Στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης όπως αναφέρει το neakriti.gr ο δρόμος «κόπηκε» στα δύο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να σπεύδουν στο σημείο και να κλείνουν προληπτικά τον δρόμο για την αποφυγή ατυχημάτων, ενώ η καταιγίδα και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν και κατολισθήσεις.

Στον δρόμο από τις Καμάρες προς τα Βορίζια, βράχος κατέληξε στο οδόστρωμα.

Σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων διακόπτοντας την κυκλοφορία, ενώ σε αρκετά σημεία του νησιού σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική να παρεμβαίνει όπου χρειάστηκε.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Πλημμύρισε το Λιστόν από την κακοκαιρία

Πολλά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση το βράδυ της Πέμπτης στην Κέρκυρα, με πλημμύρες και ζημιές σε δρόμους.

Από την βροχόπτωση στην Κέρκυρας πλημμύρισε το Λιστόν, ενώ προκλήθηκαν και αρκετές ζημιές στο οδικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του νησιού.

Τα νερά στο Λιστόν κάλυψαν μεγάλα τμήματα της πλατείας, ενώ οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Παράλληλα στην παραλία του Παραμόνα κατέρρευσε ένα τμήμα του τοιχίου. Να τονίσουμε ότι η παραλία είχε αρκετά προβλήματα μετά την κακοκαιρία του μπάλου το 2021 και είχαν γίνει προσπάθειες να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και στον δρόμο προς τους Αρκαδάδες καθώς από το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026) έχει σημειωθεί καθίζηση του δρόμου.

Με το πρώτο φως της ημέρας οι καποιοι είδαν ότι έναν μεγάλο μέρος του δρόμου έχει ανοίξει.

Επικίνδυνος είναι και ο δρόμος προς τους Πάγους στη βόρεια Κέρκυρα, καθώς στην άκρη έχει υποστεί καθίζηση.

