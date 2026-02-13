search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 12:00
ΕΛΛΑΔΑ

13.02.2026 10:12

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους» που άφησε φέσι 43 εκατ. στο δημόσιο

aade kikloma 55- new

Άνθρωποι ηλικιωμένοι, αλλά και αλλοδαποί χρησιμοποιούνταν ως «μπροστινοί» στην απάτη κυκλώματος που δημιουργούσε εταιρείες και αντί να αποδίδει ΦΠΑ, το καρπώνονταν.

Συνολικά 205 άνθρωποι χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι από το κύκλωμα με τους 10 Ελληνες και τον έναν αλλοδαπό που εξαρθρώθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Ο τρόπος που δρούσε το κύκλωμα είχε ως εξής: Δημιουργούσαν εταιρείες οι οποίες έκαναν τζίρο και είχαν άνθρωπο μπροστά να φαίνεται ως υπεύθυνος της εταιρείας. Οταν προέκυπτε έλεγχος, η εταιρεία… εξαφανιζόταν και δημιουργούσαν άλλη εταιρεία με άλλο ΑΦΜ. Ετσι απέφευγαν να πληρώσουν ΦΠΑ και έβαζαν στη τσέπη τους τα χρήματα αυτά.

Η ΑΑΔΕ μέσω αλγόριθμου εντόπισε τον τρόπο που έκαναν τις συναλλαγές τους μέσω 380 εταιρειών. Στις 317 από αυτές, είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ.

Συνολικά το κύκλωμα είχε βάλει εικονικούς επικεφαλής 205 άτομα σε 380 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν είτε καταστήματα, είτε σε εστίαση (ανάμεσά τους γνωστή αλυσίδα fast food) καθώς και σε επιχειρήσεις με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ και αναμένεται η απολογία τους.

Στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

  •  Μετρητά 100.000 ευρώ
  • 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
  • Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
  • 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
  • Συσκευές POS
  • Σκληροί δίσκοι
  • 4 Φορητοί υπολογιστές
  • 1 tablet
  • 3 desktop
  • Καρτοκινητά
  • Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.

