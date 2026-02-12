search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

12.02.2026 18:53

Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ κύκλωμα με 380 εταιρείες-φαντάσματα και χρέη 43 εκατ.

aade kikloma 55- new

Μια «βιομηχανία» εταιρειών–φαντασμάτων, που γεννιούνταν και εξαφανίζονταν πριν προλάβει να φτάσει ο έλεγχος, αποκαλύφθηκε ύστερα από μεγάλη επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πίσω από δεκάδες καταστήματα εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών – ακόμη και σημεία γνωστής αλυσίδας fast food – βρισκόταν, σύμφωνα με τις Αρχές, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων που άφηνε πίσω του χρέη 43 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα έδειξε ότι 205 άτομα, κυρίως αλλοδαποί, εμφανίζονταν ως «υπεύθυνοι» σε 380 επιχειρήσεις. Στην κορυφή του σχήματος βρίσκονταν έντεκα πρόσωπα – δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός – που φέρονται ως οι εγκέφαλοι και συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένες έρευνες σε 11 κατοικίες από τα ξημερώματα έως το μεσημέρι.

Το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο ειδικός αλγόριθμος ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ εντόπισε επαναλαμβανόμενο μοτίβο: 317 επιχειρήσεις με χρέη 27 εκατ. ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ «έκλειναν» μόλις ξεκινούσε έλεγχος και αντικαθίσταντο από νέες εταιρείες με διαφορετικό ΑΦΜ.

Στις έρευνες κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες, δεκάδες σφραγίδες εταιρειών-κελύφους, POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και μετρητής χαρτονομισμάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για το πλήρες εύρος της υπόθεσης.

