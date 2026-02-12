«Αλμυρή» Τσικνοπέμπτη: Με «καπέλο» 50% σε σχέση με πέρσι οι τιμές και στο σπίτι και στην ταβέρνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πάνάκριβη είναι φέτος η Τσικνοπέμπτη. Το μεγάλο κρεατοφαγικό έθιμο φέτος προκαλεί έντονο προβληματισμό στους καταναλωτές. αφού «η ευλογιά των αιγοπροβάτων» κυρίως έχει εκοτξεύσει τις τιμές στα ύψη.
Το κόστος σε βασικά είδη όπως αρνί, μοσχάρι, βόειο κρέας και λουκάνικα εμφανίζει ανατιμήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 30% ή φτάνουν ακόμα και το 50%.
Την ίδια στιγμή, ανοδική πορεία ακολουθούν και πιο καθημερινά προϊόντα, όπως το χοιρινό, οι κοτομπουκιές και το κοτόπουλο, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το οικογενειακό καλάθι για την αποψινή παραδοσιακή γιορτή του τσικνίσματος.
|Τσικνοπέμπτη 2025 (€/kg)
|Τσικνοπέμπτη 2026 (€/kg)
|Αύξηση
|Ελληνικό αρνί
|10,8
|13,8
|27,80%
|Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας, κόντρα με οστό
|17,89
|23,95
|33,87%
|Μπριζόλα βόειου Γερμανίας, νωπή με κόκαλο
|12,99
|16,89
|30,02%
|Λουκάνικο χωριάτικο (300 γρ)
|6,99
|8,95
|28,04%
|Δεκέμβριος 2025
|Φεβρουάριος 2026
|Αύξηση
|Μπούτι χοιρινό νωπό, άνευ οστού
|5,99
|7,94
|7,59%
|Κοτομπουκιές (400g)
|4,53
|5,18
|14,35%
|Κοτόπουλο ελληνικό, νωπό ολόκληρο
|5,1
|5,31
|4,12%
|Λουκάνικο χωριάτικο (300 γρ)
|6,99
|8,95
|28,04%
Όσοι επιλέξουν να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη σε εστιατόριο ή ταβέρνα θα χρειαστεί να υπολογίσουν επίσης αυξημένο κόστος.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το τραπέζι ανά άτομο διαμορφώνεται μεταξύ 30 και 35 ευρώ, γεγονός που καθιστά τη φετινή γιορτή μία από τις ακριβότερες των τελευταίων ετών.
