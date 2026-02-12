«Αλμυρή» Τσικνοπέμπτη: Με «καπέλο» 50% σε σχέση με πέρσι οι τιμές και στο σπίτι και στην ταβέρνα

Πάνάκριβη είναι φέτος η Τσικνοπέμπτη. Το μεγάλο κρεατοφαγικό έθιμο φέτος προκαλεί έντονο προβληματισμό στους καταναλωτές. αφού «η ευλογιά των αιγοπροβάτων» κυρίως έχει εκοτξεύσει τις τιμές στα ύψη.

Το κόστος σε βασικά είδη όπως αρνί, μοσχάρι, βόειο κρέας και λουκάνικα εμφανίζει ανατιμήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 30% ή φτάνουν ακόμα και το 50%.

Την ίδια στιγμή, ανοδική πορεία ακολουθούν και πιο καθημερινά προϊόντα, όπως το χοιρινό, οι κοτομπουκιές και το κοτόπουλο, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το οικογενειακό καλάθι για την αποψινή παραδοσιακή γιορτή του τσικνίσματος.

Τσικνοπέμπτη 2026: Η σύγκριση με τις περσινές τιμές στο κρέας – Δείτε διαφορές

Τσικνοπέμπτη 2025 (€/kg) Τσικνοπέμπτη 2026 (€/kg) Αύξηση Ελληνικό αρνί 10,8 13,8 27,80% Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας, κόντρα με οστό 17,89 23,95 33,87% Μπριζόλα βόειου Γερμανίας, νωπή με κόκαλο 12,99 16,89 30,02% Λουκάνικο χωριάτικο (300 γρ) 6,99 8,95 28,04%

Πόσο «τσίμπησε» το κρέας μέσα σε μόλις 2 μήνες

Δεκέμβριος 2025 Φεβρουάριος 2026 Αύξηση Μπούτι χοιρινό νωπό, άνευ οστού 5,99 7,94 7,59% Κοτομπουκιές (400g) 4,53 5,18 14,35% Κοτόπουλο ελληνικό, νωπό ολόκληρο 5,1 5,31 4,12% Λουκάνικο χωριάτικο (300 γρ) 6,99 8,95 28,04%

Όσοι επιλέξουν να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη σε εστιατόριο ή ταβέρνα θα χρειαστεί να υπολογίσουν επίσης αυξημένο κόστος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το τραπέζι ανά άτομο διαμορφώνεται μεταξύ 30 και 35 ευρώ, γεγονός που καθιστά τη φετινή γιορτή μία από τις ακριβότερες των τελευταίων ετών.

