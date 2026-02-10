«Αλμυρή» η φετινή Τσικνοπέμπτη – Ράλι ανόδου έως και 34% στα κρέατα

Η αντίστροφη μέτρηση για την Τσικνοπέμπτη 2026 έχει ξεκινήσει, όμως οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή πίεση στις τιμές των κρεατικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, το παραδοσιακό τραπέζι αναμένεται να είναι φέτος το ακριβότερο των τελευταίων ετών, με τις αυξήσεις σε βασικά είδη όπως το αρνί, το μοσχάρι και το βόειο να ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις το 30%.

Η ακτινογραφία των ανατιμήσεων

Η άνοδος των τιμών δεν είναι οριζόντια, αλλά εστιάζεται στα προϊόντα υψηλής ζήτησης. Το μοσχάρι γάλακτος (Ολλανδίας), που αποτελεί σταθερή επιλογή για πολλές οικογένειες, καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση, η οποία αγγίζει το 33,8%. Ακολουθεί το βόειο (μπριζόλα με οστό) με άνοδο 30%, ενώ το αρνί και τα χωριάτικα λουκάνικα δεν μένουν πίσω, με αυξήσεις που κυμαίνονται από 27% έως 28%.

Τιμές σε απόλυτα νούμερα (Σύγκριση 2025 – 2026)

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιβάρυνσης, παρατίθενται οι μέσες τιμές λιανικής ανά κιλό:

Ανάλυση Τιμών ανά Κιλό (Σύγκριση 2025 – 2026)

Μοσχάρι γάλακτος: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην αγορά. Ενώ πέρυσι η μέση τιμή βρισκόταν στα 17,89 ευρώ το κιλό, φέτος έχει εκτοξευθεί στα 23,95 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο που αγγίζει το 33,8%.

Βόειο (Μπριζόλα με οστό): Μια κλασική επιλογή για ψήσιμο που πλέον κοστίζει 16,89 ευρώ το κιλό, παρουσιάζοντας αύξηση 30% σε σχέση με τα 12,99 ευρώ που κόστιζε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αρνί ελληνικό: Η τιμή του έχει πάρει την ανιούσα λόγω της μειωμένης προσφοράς, φτάνοντας τα 13,80 ευρώ το κιλό από τα 10,80 ευρώ που ήταν πέρυσι (αύξηση περίπου 28%).

Λουκάνικο χωριάτικο: Ακόμη και τα πιο «ταπεινά» είδη του τραπεζιού ακολουθούν το ράλι. Το χωριάτικο λουκάνικο από τα 6,99 ευρώ πέρυσι, πωλείται φέτος στα 8,95 ευρώ το κιλό, μια αύξηση της τάξης του 28%.

Οι αιτίες του «εκρηκτικού» κοκτέιλ

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν αυτή την εκτόξευση σε έναν συνδυασμό παραγόντων:

Μειωμένη προσφορά: Οι πρόσφατες περιπέτειες με την ευλογιά των προβάτων έχουν περιορίσει το διαθέσιμο ζωικό κεφάλαιο, οδηγώντας τις τιμές παραγωγού στο αρνί πάνω από τα 9,50 €/κιλό. Εισαγόμενος πληθωρισμός: Η Ελλάδα καλύπτει το 80% των αναγκών της σε μοσχάρι μέσω εισαγωγών, οι οποίες έχουν ακριβύνει λόγω της διεθνούς κρίσης στην κτηνοτροφία. Ενεργειακό κόστος: Τα έξοδα μεταφοράς και συντήρησης (ψυγεία) παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας την τελική τιμή στο ράφι και το κρεοπωλείο.

Το συνολικό κόστος

Υπολογίζεται ότι για ένα πλήρες τραπέζι 4-5 ατόμων στο σπίτι, το κόστος μπορεί πλέον να ξεπεράσει τα 130 €, αν συμπεριληφθούν τα συνοδευτικά (σαλάτες, τυριά) και τα ποτά, ενώ η έξοδος σε ταβέρνα αναμένεται να είναι ακόμη πιο επιβαρυμένη, με το κιλό τα παϊδάκια να ξεκινά από τα 35 € σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Διαβάστε επίσης

Πρόστιμα πάνω από 1 εκατ. ευρώ για υπέρβαση του περιθωρίου κέρδους σε σούπερ μάρκετ – Η λίστα

Σαρακοστή με τιμές… «αστακού» – Θράψαλο, χταπόδι, καλαμάρι από το βυθό… στα ύψη

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr