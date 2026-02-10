«Αλμυρή» η φετινή Τσικνοπέμπτη – Ράλι ανόδου έως και 34% στα κρέατα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η αντίστροφη μέτρηση για την Τσικνοπέμπτη 2026 έχει ξεκινήσει, όμως οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή πίεση στις τιμές των κρεατικών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, το παραδοσιακό τραπέζι αναμένεται να είναι φέτος το ακριβότερο των τελευταίων ετών, με τις αυξήσεις σε βασικά είδη όπως το αρνί, το μοσχάρι και το βόειο να ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις το 30%.
Η άνοδος των τιμών δεν είναι οριζόντια, αλλά εστιάζεται στα προϊόντα υψηλής ζήτησης. Το μοσχάρι γάλακτος (Ολλανδίας), που αποτελεί σταθερή επιλογή για πολλές οικογένειες, καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση, η οποία αγγίζει το 33,8%. Ακολουθεί το βόειο (μπριζόλα με οστό) με άνοδο 30%, ενώ το αρνί και τα χωριάτικα λουκάνικα δεν μένουν πίσω, με αυξήσεις που κυμαίνονται από 27% έως 28%.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιβάρυνσης, παρατίθενται οι μέσες τιμές λιανικής ανά κιλό:
Ανάλυση Τιμών ανά Κιλό (Σύγκριση 2025 – 2026)
Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν αυτή την εκτόξευση σε έναν συνδυασμό παραγόντων:
Υπολογίζεται ότι για ένα πλήρες τραπέζι 4-5 ατόμων στο σπίτι, το κόστος μπορεί πλέον να ξεπεράσει τα 130 €, αν συμπεριληφθούν τα συνοδευτικά (σαλάτες, τυριά) και τα ποτά, ενώ η έξοδος σε ταβέρνα αναμένεται να είναι ακόμη πιο επιβαρυμένη, με το κιλό τα παϊδάκια να ξεκινά από τα 35 € σε πολλές περιοχές της Αττικής.
