search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:51
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 15:09

Πρόστιμα πάνω από 1 εκατ. ευρώ για υπέρβαση του περιθωρίου κέρδους σε σούπερ μάρκετ – Η λίστα

09.02.2026 15:09
super market 65- new

«Καμπάνες» ύψους 1,05 εκατ. ευρώ θα πληρώσουν Lidl, Nestlé, Βασιλόπουλος, Market In και άλλες εταιρίες και αλυσίδες σούπερ μάρκετ καθώς παραβίασαν το πλαφόν κέρδους σε 65 προϊόντα.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 54 του Ν. 5045/2023, που ίσχυε έως τις 30 Ιουνίου 2025, και αφορούν υπερβάσεις στο επιτρεπόμενο μικτό περιθώριο κέρδους σε 65 κωδικούς προϊόντων.

Οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ αφορούσαν συνολικά 3.168 κωδικούς προϊόντων, με σύγκριση του μικτού περιθωρίου κέρδους ανά μονάδα σε σχέση με το αντίστοιχο επίπεδο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 65 περιπτώσεις.

Οι εταιρείες και τα πρόστιμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, τα πρόστιμα κατανέμονται ως εξής:

  • ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: 670.925 ευρώ (υπέρβαση σε 26 κωδικούς – περίοδος ελέγχου: Μάιος–Ιούνιος 2025)
  • NESTLE ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.: 144.700 ευρώ (υπέρβαση σε 4 κωδικούς – περίοδος ελέγχου: Οκτώβριος–Νοέμβριος 2023)
  • ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.: 109.900 ευρώ (υπέρβαση σε 22 κωδικούς – περίοδος ελέγχου: Μάιος–Ιούνιος 2025)
  • ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ: 72.370 ευρώ (υπέρβαση σε 12 κωδικούς – περίοδος ελέγχου: Μάιος–Ιούνιος 2025)
  • FLORA FOOD GREECE Μον. Ε.Π.Ε.: 52.870 ευρώ (υπέρβαση σε 1 κωδικό – περίοδος ελέγχου: Οκτώβριος–Δεκέμβριος 2023)

Οι αποφάσεις για την επιβολή των προστίμων υπογράφηκαν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 από τη διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, μετά από εισήγηση της ΔΙΜΕΑ.

Όπως τονίζεται, οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των παρεμβάσεων για την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.

Η ανακοίνωση της ΔΙΜΕΑ

«Με την ολοκλήρωση των ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ για την τήρηση του πλαφόν στο μικτό περιθώρειο κέρδους, ανακοινώνονται πρόστιμα σε πέντε εταιρείες, στις οποίες ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία, συνολικού ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, σε εφαρμογή του άρθρου 54 του Νόμου 5045/2023, που ήταν εν ισχύ μέχρι τις 30/06/2025.

Οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκε το πρόστιμο και έχουν ενημερωθεί σχετικά είναι οι εξής:

– ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 670.925 ευρώ για υπέρβαση σε 26 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

– NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 144.700 ευρώ για υπέρβαση σε 4 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2023.

– ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 109.900 ευρώ για υπέρβαση σε 22 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

– ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ 72.370 ευρώ για υπέρβαση σε 12 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

– FLORA FOOD GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 52.870 ευρώ για υπέρβαση σε έναν κωδικό στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023.

Ελέγχθηκαν συνολικά 3.168 κωδικοί προϊόντων και εντοπίστηκε παραβίαση στους 65. Η Διοικήτρια της Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, έκανε αποδεκτή την εισήγηση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), υπογράφοντας την Παρασκευή 6/02/2026 τις αποφάσεις για την επιβολή των σχετικών προστίμων».

Διαβάστε επίσης:

Από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην ΕΕ οι ΑΠΕ -1,8 εκατ. νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030

Χρέη στους δήμους: «Παγώνουν» κατασχέσεις για οφειλές άνω των 10.000 ευρώ μέσω Εξωδικαστικού

Ο ΕΝΦΙΑ “σπρώχνει” τα ασφαλιστήρια, αλλά εκατομμύρια κατοικίες μένουν ακόμη εκτεθειμένες και ανασφάλιστες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aeroplano dromos georgia – new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρόμος στη Τζόρτζια – Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στη μέση του δρόμου (Video)

OMER CELIK
ΚΟΣΜΟΣ

Τσελίκ: «Ευκαιρία να επιλυθούν τα προβλήματα η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα» – Επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών

sarakosti
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρές» οι τιμές των σαρακοστιανών: Αυξήσεις έως 30%

ivan-savvidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντόπες» Σαββίδη στους παίκτες ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό: «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

sminarxos
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο δίκτυο αποστράτων – Με κρυπτονομίσματα αμειβόταν ο σμήναρχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

smaragdis-stankoglou–new
LIFESTYLE

«Πόλεμος» Σμαραγδή - Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» - «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι έξι εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ - Παναγόπουλου

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:49
aeroplano dromos georgia – new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρόμος στη Τζόρτζια – Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στη μέση του δρόμου (Video)

OMER CELIK
ΚΟΣΜΟΣ

Τσελίκ: «Ευκαιρία να επιλυθούν τα προβλήματα η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα» – Επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών

sarakosti
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρές» οι τιμές των σαρακοστιανών: Αυξήσεις έως 30%

1 / 3