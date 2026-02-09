Πρόστιμα πάνω από 1 εκατ. ευρώ για υπέρβαση του περιθωρίου κέρδους σε σούπερ μάρκετ – Η λίστα

«Καμπάνες» ύψους 1,05 εκατ. ευρώ θα πληρώσουν Lidl, Nestlé, Βασιλόπουλος, Market In και άλλες εταιρίες και αλυσίδες σούπερ μάρκετ καθώς παραβίασαν το πλαφόν κέρδους σε 65 προϊόντα.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 54 του Ν. 5045/2023, που ίσχυε έως τις 30 Ιουνίου 2025, και αφορούν υπερβάσεις στο επιτρεπόμενο μικτό περιθώριο κέρδους σε 65 κωδικούς προϊόντων.

Οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ αφορούσαν συνολικά 3.168 κωδικούς προϊόντων, με σύγκριση του μικτού περιθωρίου κέρδους ανά μονάδα σε σχέση με το αντίστοιχο επίπεδο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 65 περιπτώσεις.

Οι εταιρείες και τα πρόστιμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, τα πρόστιμα κατανέμονται ως εξής:

Οι αποφάσεις για την επιβολή των προστίμων υπογράφηκαν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 από τη διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, μετά από εισήγηση της ΔΙΜΕΑ.

Όπως τονίζεται, οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των παρεμβάσεων για την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.

Η ανακοίνωση της ΔΙΜΕΑ

«Με την ολοκλήρωση των ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ για την τήρηση του πλαφόν στο μικτό περιθώρειο κέρδους, ανακοινώνονται πρόστιμα σε πέντε εταιρείες, στις οποίες ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία, συνολικού ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, σε εφαρμογή του άρθρου 54 του Νόμου 5045/2023, που ήταν εν ισχύ μέχρι τις 30/06/2025.

Οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκε το πρόστιμο και έχουν ενημερωθεί σχετικά είναι οι εξής:

– ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 670.925 ευρώ για υπέρβαση σε 26 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

– NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 144.700 ευρώ για υπέρβαση σε 4 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2023.

– ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 109.900 ευρώ για υπέρβαση σε 22 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

– ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ 72.370 ευρώ για υπέρβαση σε 12 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

– FLORA FOOD GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 52.870 ευρώ για υπέρβαση σε έναν κωδικό στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023.

Ελέγχθηκαν συνολικά 3.168 κωδικοί προϊόντων και εντοπίστηκε παραβίαση στους 65. Η Διοικήτρια της Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, έκανε αποδεκτή την εισήγηση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), υπογράφοντας την Παρασκευή 6/02/2026 τις αποφάσεις για την επιβολή των σχετικών προστίμων».

