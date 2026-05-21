Μαρινάκης «καλύπτει» Δένδια για τα «ήρεμα νερά»: Η δήλωσή του συνάδει με τα καθήκοντά του

Κάλυψη στα όσα είπε ο Νίκος Δένδιας για τα «ήρεμα νερά» στα ελληνοτουρκικά παρείχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν και υπερασπίστηκε ξεκάθαρα την συγκεκριμένη τακτική έναντι της Τουρκίας.

Καθώς του ζητήθηκε να σχολιάσει τη διαφοροποίηση του υπουργού Άμυνας, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, την οποία υπηρετεί το σύνολο των μελών της Κυβέρνησης […] είναι μια υπερήφανη, ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ουσιαστικά. Μια χώρα η οποία πριν και πάνω απ’ όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο, πιστεύει στον διάλογο και τα όποια “ήρεμα νερά”, όπως έχουν χαρακτηριστεί ή εγώ θα πω καλύτερα, ο διάλογος με τις γειτονικές χώρες δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε υποχώρηση, ούτε αφέλεια».

Σημείωσε, δε, ότι «ο κ. Δένδιας σε αυτή την Κυβέρνηση, αυτή την τετραετία είναι Υπουργός Άμυνας. Έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και νευραλγικό ρόλο και νομίζω ότι ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του και μάλιστα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αναπόσπαστο, μιας ευρύτερης στρατηγικής. Το ξαναλέω, έχει σημασία. Είναι Υπουργός Άμυνας ο κ. Δένδιας».

«Η Κυβέρνηση πιστεύει στον διάλογο, πιστεύει στην καλή γειτονία, πριν και πάνω απ’ όλα βάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής. Την ίδια, λοιπόν, στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έχει καταφέρει και έχει υπερ-πολλαπλασιάσει την αποτρεπτική της δύναμη. Έχει εξοπλιστεί όσο δεν είχε εξοπλιστεί ποτέ και ατενίζει το μέλλον με υπερηφάνεια και αισιοδοξία, χωρίς ψευτο-πατριωτισμούς, αλλά με ουσία», υπογράμμισε.

