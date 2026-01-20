Θεοδωρικάκος για νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή: Βέλτιστη πρακτική που ακολουθείται σε σοβαρές χώρες της ΕΕ

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής οι προτάσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, για τον διορισμό στις θέσεις των τριών Υποδιοικητών της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, καθώς και του Προέδρου και των τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Σημειώνεται ότι για τις θέσεις των τριών Υποδιοικητών είχαν προταθεί οι κ.κ. Σπυρίδων Περιστέρης, Άννα Στρατινάκη και Σεραφείμ Λιάπης, καθώς και η κυρία Αναστασία Θωμαϊδη, για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης, και οι κ.κ. Βασιλική Μπώλου, Ελένη Αθανασίου, Χρήστος Λίβας και Βασίλειος Κέφης, για τις τέσσερις θέσεις μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής.

Θετική γνώμη εξέφρασαν οι βουλευτές της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ δήλωσε «παρών», ενώ αρνητική γνώμη για όλες και όλους εξέφρασαν οι βουλευτές των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών ομάδων της Αντιπολίτευσης.

Θεοδωρικάκος: Στόχος η βελτίωση της καταναλωτικής συνείδησης των πολιτών

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισήμανε ότι οι τρεις προτεινόμενοι για τις θέσεις των Υποδιοικητών, οι οποίοι θα έχουν αυτοτελείς αρμοδιότητες συγκεκριμένων τομέων, εξασφαλίζουν τη θεσμική συνέχεια στη νέα Αρχή των φορέων που ενσωματώνονται σε αυτήν.

Ειδικότερα, ο υπουργός σημείωσε πως η κυρία Άννα Στρατινάκη ήταν Συνήγορος του Καταναλωτή, ο κ. Σπυρίδων Περιστέρης ήταν επικεφαλής στην υπηρεσία Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και ο κ. Σεραφείμ Λιάπης που έχει σημαντική διοικητική εμπειρία στον ελληνικό δημόσιο τομέα με τελευταία την υπηρέτησή του ως γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας.

Για τις θέσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της νέας Αρχής, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε πως ο ρόλος του ως όργανο της Αρχής είναι να εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τη στρατηγική και να έχει συμβουλευτικό ρόλο και οι πέντε προτεινόμενοι έχουν σημαντικές σχετικές σπουδές με παράλληλη μεγάλη εμπειρία ενασχόλησης με τα θέματα της αγοράς και σε υπηρεσίες προστασίας του Καταναλωτή.

Η επιλογή των προτεινόμενων προσώπων για τις θέσεις των τριών υποδιοικητών και των πέντε μελών της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, εξήγησε ο υπουργός «έχει ως γνώμονα την συνέχεια, την εμπειρία και την αξιοποίησή της» με «δομημένη αρχιτεκτονική». Διευκρίνισε ότι «μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της γνωμοδότησης της Επιτροπής των προτεινομένων, αμέσως, χωρίς να χαθεί δευτερόλεπτο, θα προβούμε στην επίσημη προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων αυτών με πενταετή θητεία». Συνεπώς, πρόσθεσε «το σημερινό σχήμα διοίκησης έχει χαρακτήρα μεταβατικότητας εκ του Νόμου της ίδρυσης της Αρχής».

Οι προτεινόμενοι, είπε ο υπουργός προέρχονται από την αγορά και τη δημόσια διοίκηση, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται και η συνέχεια από τις εποπτικές αρχές και δομές ελέγχου της αγοράς που υπήρχαν, ώστε να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση.

Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της δημιουργίας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ο κ. Θεοδωρικάκος είπε πως αυτή «έρχεται για να μείνει όχι μόνο για την επόμενη κυβέρνηση, αλλά σε βάθος χρόνου, καθώς δεν πρόκειται για μια επικοινωνιακή προσπάθεια απαλλαγής της κυβέρνησης από την αίσθηση της πολιτικής ευθύνης για τα θέματα της αγοράς, αλλά γιατί ακολουθούμε μια βέλτιστη πρακτική που ακολουθείται σε σοβαρές χώρες της ΕΕ και έχει αποδώσει σε ό,τι αφορά την πιο αποτελεσματική και αντικειμενική λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς και σε ό,τι αφορά την βελτίωση της καταναλωτικής συνείδησης των πολιτών».

Απαντώντας σε επικριτικές αναφορές βουλευτών της αντιπολίτευσης σχετικά με το θέμα της ακρίβειας και την εποπτείας της αγοράς, ο υπουργός είπε πως «όσο και εάν βολεύει κάποιους, το να θεωρούν ότι το υπουργείο Ανάπτυξης ευθύνεται για το κοινωνικό πρόβλημα του κόστους ζωής και του διαθέσιμου εισοδήματος, τέτοιες απόψεις στερούνται στοιχειώδους σοβαρότητας», καθώς, όπως πρόσθεσε, «δεν ζούμε σε κομμουνιστικό καθεστώς που το κράτος με υπουργικές αποφάσεις καθορίζει την τιμή αγοράς και πώλησης ενός προϊόντος» και υπογράμμισε πως «η Ελλάδα έχει ελεύθερη οικονομία, ελεύθερη αγορά και το υπουργείο Ανάπτυξης έχει την ευθύνη της νομοθέτησης και της εποπτείας ενός τμήματος της αγοράς».

