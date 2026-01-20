Flashback από το 2021: Όταν η ευρωομάδα της ΝΔ καταψήφιζε την αναγνώριση της άμβλωσης σε ανθρώπινο δικαίωμα

Η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις προκάλεσε την καλοδεχούμενη καταδίκη των κομμάτων της Μεταπολίτευσης.

Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ υπενθύμισαν στη Μαρία Καρυστιανού ότι το ζήτημα στην Ελλάδα λύθηκε το 1986 και επομένως δεν υπάρχει «δημόσια διαβούλευση» ούτε χρειάζεται να υπάρξει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπήρξε καταπέλτης. «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ή δεν γυρίζει πίσω όσο εμείς είμαστε στα πράγματα. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ορίζει το σώμα της, τελεία και παύλα», είπε.

Ωστόσο, η προσήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση δεν ήταν τόσο σθεναρή λίγα χρόνια νωρίτερα. Ήταν 2021 όταν σύσσωμη η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταψήφιζε έκθεση που χαρακτήριζε το δικαίωμα στην άμβλωση ανθρώπινο δικαίωμα.

Οπισθοδρόμηση και υποκριτική διγλωσσία! Οι ΕΒ της ΝΔ ψήφισαν μαζί με τους Πολωνούς υπερσυντηρητικούς, καταγγέλλοντας ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Έκθεση του ΕΚ που χαρακτηρίζει «ανθρώπινο δικαίωμα» το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση! Η προσπάθεια τους απέτυχε παταγωδώς. Το στίγμα παραμένει! — Dim. Papadimoulis (@papadimoulis) June 24, 2021

Στο σχετικό έγγραφο φαίνονται τα ονόματα της Μαρίας Σπυράκη, της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, του Μανώλη Κεφαλογγιάνη, του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, του Θοδωρή Ζαγοράκη, του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, της Ελίζα Βόζεμπεργκ.

