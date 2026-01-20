Mαρία Καρυστιανού: Στα δεξιά του πολιτικού τόξου την τοποθετούν Άδωνις και Κοντογεώργης – Αντιδράσεις απο Φάμελλο και Ζαχαριάδη

Συνεχίζονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι αντιδράσεις από όλες τις πλευρές για όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις.

Σκληρή κριτική στις δηλώσεις της άσκησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας ότι «άλλες πέντε συνεντεύξεις να δώσει και νομίζω ότι δεν θα ξανασχοληθούμε με την πολιτική της καριέρα».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως «τα θέματα αυτά έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά και ό,τι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Όλο το σκεπτικό είναι λάθος και μάλιστα από μία γιατρό».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «το στίγμα της είναι ακροδεξιό, αυτό αποδεικνύεται από τους συνεργάτες της, από την κυρία Γρατσία και από τον κύριο Πατσίκα», για να καταλήξει λέγοντας πως «είναι προφανές ότι στις επόμενες εκλογές θα διαγωνιστεί πολύ σκληρά για τις ψήφους με την Ελληνική Λύση».

Την ίδια θέση πήρε και ο υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» των Παραπολιτικών 90.1:

«Η κα Καρυστιανού όπως και κάθε Έλληνας πολίτης, ο οποίος έχει μια επιδίωξη να ιδρύσει έναν πολιτικό φορέα, θα κριθεί για τις πολιτικές απόψεις τις οποίες θα εκφέρει κι επ’ αυτών πάντοτε εμείς τοποθετούμαστε, δεν σχολιάζουμε ούτε τα κίνητρα, τους σκοπούς, τους στόχους.

Σε σχέση με το χθεσινό προφανώς και η προσωπική θέση αλλά και κυβέρνησης και της ΝΔ είναι ότι κάτι τέτοιο παραβιάζει κάποιες συλλογικές διεκδικήσεις και κατακτήσεις που υπήρχανε και από το φεμινιστικό και όχι μόνο κίνημα σε σχέση με την αυτοδιάθεση και το πως κάθε γυναίκα μπορεί να μεταχειρίζεται και να διαθέτει το σώμα της.

Επομένως είμαστε αντίθετοι σε κάποια τέτοια λογική».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι η Μαρία Καρυστιανού τοποθετείται στα δεξιά της ΝΔ, δήλωσε ότι: «Το να κάνουμε έναν τέτοιο συσχετισμό με βάση μια τοποθέτηση και πως αυτό επηρεάζει τους σχηματισμούς Δεξιά ή Αριστερά, δεν έχει ακόμα νόημα γιατί θα πρέπει να δούμε μια συνολική τοποθέτηση στα πράγματα που απασχολούν την κοινωνία και προφανώς και τα πρόσωπα και πως αυτά θα εκφραστούν, τη διαδρομή, το παρελθόν κ.ο.κ.

Ωστόσο μεγαλύτερη αξία αυτή τη στιγμή έχει το πως μεταχειρίζονται την κα Καρυστιανού εκείνοι οι οποίοι είχαν επενδύσει πολιτικά και εκεί βλέπουμε ότι οι σφοδρότερες αντιδράσεις για το πρόσωπό της κυρίως πέραν αυτών που λεει, προέρχονται από εκείνους οι οποίοι προσπάθησαν μέσα σε ένα περιβάλλον τοξικότητας να εργαλειοποιήσουν την υπόθεση του σιδηροδρομικου δυστυχήματος.

Εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στα άκρα του πολιτικού φάσματος επένδυσαν, εργαλειοποίησαν και νομίζω ότι τώρα έχουμε τα απότοκα της όλης αυτής διαχείρισης και προφανώς αυτό στρέφεται και σε ένα βαθμό εναντίον τους γιατί έρχεται να καλύψει το ζωτικό τους χώρο» δήλωσε απαντώντας, όπως είπε, εμμέσως πλην σαφώς στη ερώτηση εαν η κα Κρυστιανου βρίσκεται στα δεξια του πολιτικού τόξου.

Στη συνέχεια, ερωτηθείς αν ισχύει ότι η κυβέρνηση επιλέγει ως αντίπαλό της την Μαρία Καρυστιανού, σχολίασε ότι: «Επειδή υπάρχει μια αδυναμία στην αντιπολίτευση, προκειμένου να συγκροτήσει ή να αναδειχθεί ένας πόλος, πάντοτε αυτό χρεώνεται στην κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση επιλέγει τις πολιτικές της επ’ αυτών γίνεται μια αξιολόγηση από τους πολίτες πως προχωράμε.

Τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, αν η κυβέρνηση πρέπει να διορθώσει κάτι, αν πρέπει αλλάξει όμως βλέπετε ότι παρά τα όσα μπορεί να έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια προφανώς η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μπορεί να προχωράει στην πολιτική της»..

Αντιδράσεις απο Φάμελλο και Ζαχαριάδη

Απαράδεκτη και σκοταδιστική χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί «δημόσιας διαβούλευσης» για τις αμβλώσεις ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «τον αγώνα των συγγενών για το έγκλημα των Τεμπών τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε», συμπληρώνοντας, ωστόσο, ότι από τη στιγμή που είπε ότι θέλει να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, «η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων».

Πρόσθεσε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real, ότι το θέμα των αμβλώσεων είναι «θεμελιώδες δικαίωμα, συνδέεται με την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, είναι κατάκτηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δεν τίθεται σε διαβούλευση.

Είναι βαθιά, συντηρητική άποψη η αναθεώρησή του και μόνο στον χώρο της τραμπικής ιδεολογίας συναντώνται παρόμοιες τοποθετήσεις».

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΣΥΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Σημειώνοντας ότι «τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση» εξηγεί: «Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών.

Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία τους και η διεύρυνσή τους, είναι το πιο βασικό θεμέλιο για έναν πιο δίκαιο κόσμο».

