Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Η κολλημένη βελόνα στα ποσοστά και η πίτα του Γερουλάνου

Η «βελόνα» του Παύλου Γερουλάνου δείχνει να στοιχειώνει το ΠΑΣΟΚ που οδεύει στο συνέδριο του με τα ποσοστά του κολλημένα πέριξ του 13% με 14%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η έρευνα της Opinion Poll που το δείχνει στην Εκτίμηση Ψήφου στο 13,4% τον Ιανουάριο. Τον Δεκέμβριο ήταν στο 13,6%, τον Νοέμβριο στο 13,7% και τον Οκτώβριο στο 13,8%. Η «βελόνα» δεν κινείται προς τα πάνω και όπως όλα δείχνουν θα απασχολήσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλος Γερουλάνος που την έβαλε στο τραπέζι προς το παρόν κρατά χαμηλούς τόνους, ρίχνοντας παράλληλα προειδοποιητικές βολές.

«Υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει το ΠΑΣΟΚ παρατηρητής των εξελίξεων αν δεν αλλάξει η εικόνα», τόνισε στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» κάνοντας σαφές ότι θα τοποθετηθεί ξανά για το θέμα.

Σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής της ΚΟΕΣ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου που, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θα είναι στα τέλη Μαρτίου. Στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, πέρα από τα οργανωτικά, αναμένεται να ασκηθεί κριτική από μέλη της Γραμματείας. Κοινή συνισταμένη των προβληματισμών τους είναι ότι το συνέδριο αποτελεί ίσως την τελευταία ευκαιρία για να ενισχυθεί το ΠΑΣΟΚ πριν το προλάβουν οι εξελίξεις από Καρυστιανού και Τσίπρα, κλείνοντας τον δρόμο του.

Παράλληλα, σήμερα και λίγες ώρες μετά την συνεδρίαση της ΚΟΕΣ που θα γίνει στις 2 το μεσημέρι, θα κόψει την πίτα του για το νέο έτος στο ξενοδοχείο Caravel στις 6.30 το απόγευμα ο Παύλος Γερουλάνος. Οι κεραίες της Χαριλάου Τρικούπη θα βρίσκονται στραμμένες εκεί, καθώς έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση και είναι βέβαιο ότι θα δώσει το «παρών» αρκετός κόσμος. Το κύριο ενδιαφέρον στρέφεται στους βουλευτές και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Παύλου Γερουλάνου. Μεταξύ αυτών δεν θα είναι απαραίτητα στελέχη που έχουν στηρίξει την υποψηφιότητα Γερουλάνου, αντίθετα θα βρεθούν στο Caravel και βουλευτές όπως ο Τάσος Νικολαϊδης που ανήκει στους υποστηρικτές του Νίκου Ανδρουλάκη. Το γεγονός πάντως πως η συνεδρίαση της Γραμματείας της ΚΟΕΣ έρχεται λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση του Παύλου Γερουλάνου, σχολιάστηκε από κάποια στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ με καχυποψία. Υπογράμμιζαν ότι δεν αποκλείεται να αποτελεί και μια άτυπη απάντηση στην κινητικότητα του Γερουλάνου.

Σε κάθε περίπτωση η μέρα θα είναι ενδιαφέρουσα για το ΠΑΣΟΚ καθώς με τις επίσημες ανακοινώσεις για την ημερομηνία του συνεδρίου ξεκινά ουσιαστικά και η αντιπαράθεση των θέσεων. Ήδη ο Χάρης Δούκας έχει βάλει διαχωριστικές γραμμές τόσο για να υπάρξει ψήφισμα για αποκλεισμό του ενδεχομένου συνεργασίας με την ΝΔ, όσο και για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων μέσω προκριματικών εκλογών για τους υποψήφιους. Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα σε αυτές τις προτάσεις και ανοίγει το παράθυρο στις συνεργασίες με τα κόμματα της κεντροαριστεράς με προσκλητήριο όσο και στα στελέχη του χώρου. Με την συνταγή αυτή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να κινήσει προς τα πάνω την βελόνα των ποσοστών και να προκαλέσει παράλληλα πολιτικά γεγονότα που, σε συνδυασμό με το συνέδριο, θα δώσουν χώρο και χρόνο στο κόμμα του, την ώρα που την πολιτική επικαιρότητα μονοπωλούν τα υπό διαμόρφωση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

