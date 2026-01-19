Άνοιγμα Ανδρουλάκη στην κεντροαριστερά – «Να μην γίνουμε θεατές των εξελίξεων» λέει ο Γερουλάνος, στο ψήφισμα επιμένει ο Δούκας 

Το Σαββατοκύριακο έκλεισε με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει μια σταδιακή αλλά εμφανή μετατόπιση από την συνταγή της μοναχικής πορείας στα ανοίγματα στην κεντροαριστερά. Από την Πεύκη έκανε ανοιχτό προσκλητήριο σε όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις ενώ στη συνέντευξη του στην ΕΦΣΥΝ, υποσχέθηκε ανάλογες κινήσεις στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο. “Ενόψει του συνεδρίου μας μάλιστα, αυτός ο αμφίπλευρος διάλογος θα ενταθεί και να είστε σίγουροι, ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός που θα εγγυηθεί τη δυναμική της παράταξης μας”, υπογράμμισε.

Η επικείμενη έλευση των νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό από την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα κάνει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να πατά το γκάζι για ένα προσκλητήριο που από αρκετά στελέχη του κόμματος έχει ζητηθεί να γίνει πράξη εδώ και καιρό. Παράλληλα δίνει το μήνυμα για ανοιχτούς διαύλους με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου αλλά και με τα στελέχη που προέρχονται από αυτά και θέλουν να ενταχθούν στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Η δημοσκοπική πίεση που αυξάνει τον ανταγωνισμό και θα αποτυπωθεί στις μετρήσεις της εβδομάδας αυτής κάνει τον Νίκο Ανδρουλάκη να θέλει να δώσει μηνύματα με πολιτικές γωνίες που θα στρέφουν τα φώτα στο ΠΑΣΟΚ, σε μια περίοδο που η επικαιρότητα μονοπωλείται από τα νέα κόμματα.

Χαμηλοί τόνοι Ανδρουλάκη απέναντι στην Καρυστιανού – Πυρά στο rebranding του Τσίπρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεχίσει με χαμηλούς τόνους απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού αφήνοντας ωστόσο αιχμές για την ανάγκη να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Συνταγή που δεν θα ισχύσει για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τον πρώην Πρωθυπουργό θα τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι δεν είναι ικανός όχι μόνο να αποτελέσει απειλή για την κυβέρνηση αλλά και να αποσπάσει δυνάμεις από την ΝΔ, σημειώνοντας ότι ψήφους από την κυβερνητική δεξαμενή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τραβήξει. Η σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα γίνεται και για το rebranding, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τονίζει ότι από ριζοσπάστης παρουσιάζεται στα λόγια ως μετριοπαθής χωρίς ιδεολογική ταυτότητα.

Δούκας: “Θεωρώ αδιανόητο να μην υπάρξει ψήφισμα αποκλεισμού της συνεργασίας με την ΝΔ”

Στην τελική ευθεία για τις συνεδριακές διαδικασίες δεν περνά απαρατήρητη η πίεση του Χάρη Δούκα που επανέλαβε ότι θεωρεί αδιανόητο να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με την ΝΔ, η τοποθέτηση Ανδρουλάκη ότι η απόφαση αυτή είναι αυτονόητη δεν πρόκειται να αλλάξει. Με τα δεδομένα αυτή η σύγκρουση των δύο πλευρών στο συνέδριο είναι βέβαιη, το ενδιαφέρον πλέον αφορά τις συμμαχίες.

Προειδοποιητική βολή Γερουλάνου: “Το κόμμα κινδυνεύει να περιοριστεί στο ρόλο του παρατηρητή”

Ο τρόπος που θα κινηθούν οι υπόλοιποι μεγαλύτεροι “παίχτες” στην πασοκική σκακιέρα θα έχει ενδιαφέρον. Ο Παύλος Γερουλάνος έριξε ήδη μια νέα προειδοποιητική βολή σε συνέντευξη του στα “ΝΕΑ” και την Κατερίνα Παναγοπούλου. Χαρακτήρισε το συνέδριο ως μια σημαντική ευκαιρία να υπάρξει ουσιαστική κινητοποίηση, προσθέτοντας ωστόσο ότι η δυναμική δεν έχει αυξηθεί όσο θα έπρεπε. “Το κόμμα κινδυνεύει να περιοριστεί στον ρόλο του παρατηρητή των πολιτικών εξελίξεων” σημείωσε δίνοντας μια πρόγευση για τα “καμπανάκια” που θα χτυπήσει στην ομιλία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Το “όχι” της Διαμαντοπούλου σε προεκλογικό μέτωπο

Από την πλευρά της σταθερή στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται η Άννα Διαμαντοπούλου. “Το αίσθημα αυτοσυντήρησης ενός κόμματος λέει ότι, πριν τις εκλογές θέλει να αυξήσει τις δυνάμεις του. Αν πάει σε ένα προεκλογικό μέτωπο, ουσιαστικά αποδέχεται ότι όλα τα κόμματα με τα οποία θα το κάνει, θα διατηρήσουν τις δικές τους δυνάμεις. Εμείς θέλουμε να πάμε στις εκλογές με διεύρυνση και με το να μεγαλώσουμε το ΠΑΣΟΚ όσο γίνεται, για να επιτύχουμε τον στόχο μας” σημειώνει. Η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ τόσο στο συνέδριο όσο και στις παρεμβάσεις της θα τονίζει την κυβερνητική προοπτική που πρέπει να έχει το κόμμα. “Ιδεολογική βάση, πρόγραμμα και στελέχη για να αντιμετωπίσουν την ΝΔ εκτός από το ΠΑΣΟΚ κανένα άλλο κόμμα δεν διαθέτει αυτή την στιγμή” τονίζει.

Οι πλατφόρμες ξετυλίγονται ενόψει του συνεδρίου και όπως όλα δείχνουν η στρατηγική για τις συνεργασίες ενόψει της πίεσης από τους νέους πολιτικούς φορείς θα βρεθεί στο επίκεντρο.

