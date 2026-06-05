Λάρισα: 67χρονος σκότωσε με καραμπίνα σκύλο γειτόνισσάς του και καταδικάστηκε – «Ήταν σαν σαν να μου ‘φαγε παιδί», λέει η γυναίκα

Την οργή και τη στενοχώρια της για τον φόνο του σκύλου της από 67χρονο γείτονά της εξέφρασε μια ηλικιωμένη γυναίκα από χωριό της Λάρισας, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τον άνδρα στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, ο σκύλος με το όνομα Έκτορας ήταν η συντροφιά δύο ηλικιωμένων, το «παιδί» τους όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στο δικαστήριο.



Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ηλικιωμένη, ο 67χρονος γείτονάς της ήταν αυτός που πυροβόλησε τον σκύλο πριν από τρία χρόνια, καθώς μετά τον κρότο κινήθηκε προς το μέρος του και τον είδε να κρατά το κυνηγετικό όπλο ενώ στη συνέχεια να προσπαθεί να κρύψει τον σκύλο σε έναν κάδο. Η εξέταση αργότερα έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από σκάγια από κοντινή απόσταση.



«Από τότε που έφυγε ο Έκτορας μας χάσαμε την υγεία μας»

«Από τότε που έφυγε ο Έκτορας μας χάσαμε την υγεία μας. Ήταν σαν να μου ‘φαγε ένα παιδί» τόνισε με οργή η ηλικιωμένη.



Στην απολογία του ο 67χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, παραδέχτηκε ότι είναι κάτοχος του όπλου ως κυνηγός και ότι το επίδικο διάστημα δεν ήταν στο σπίτι του. «Τα σκυλιά τα θεωρώ μέρος της οικογένειας. Δεν είχα κανένα λόγο να το κάνω αυτό. Δεν ξέρω γιατί με κατηγορούν», ανέφερε ο 67χρονος.



Το δικαστήριο ωστόσο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και αφού τον κήρυξε ένοχο για τον φόνο του σκύλου την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, του επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών και έξι μηνών και χρηματικό πρόστιμο 2,5 χιλιάδων ευρώ με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Να σημειωθεί πως του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

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