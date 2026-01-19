Νέα κόντρα Κυρανάκη – Κωνσταντοπούλου: Oι «υπερασπιστές βιαστών» και το «κρεσέντο σεξισμού»

Άναψαν τα αίματα στη Βουλή μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στην σεξιστική επίθεση του κ. Κυρανάκη στην Πέτη Πέρκα, για την οποία ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ζήτησε συγγνώμη, σχολίασε: «Κάνατε κρεσέντο σεξισμού. Υπάρχει ευθύνη Κυρανάκη υπάρχει όμως και η τεράστια ευθύνη του κ. Μητσοτάκη που έλεγε μην γκαρίζετε σε εμένα».

Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, υπενθύμιζε την υπόθεση του βιαστή με την τυρόπιτα.

Κ. Κυρανάκης: «Όταν πιστεύω ότι έχω δίκαιο επιμένω. Όταν όμως κάνω λάθος το παραδέχομαι και ζητάω συγγνώμη. Με την συνάδελφο της Νέας Αριστεράς έκανα λάθος και ζήτησα συγγνώμη. Όμως μια λάθος λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός βιαστή».

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τι λέτε;

Κ. Κυρανάκης: Για εσάς το λέω κυρία Κωνσταντοπούλου. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός ανθρώπου που βίασε 4 γυναίκες. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την ψήφιση ενός νόμου που οδήγησε στην αποφυλάκιση αυτού του ανθρώπου.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Συκοφαντίες. Έχει μηνυθεί ο κ. Φλωρίδης, θα μηνυθείτε και εσείς.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κυρανάκης απευθυνόμενος την προηγούμενη εβδομάδα στη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα είχε πει: «Σταματήστε να τσιρίζετε, εδώ είναι Βουλή δεν είναι η κουζίνα σας».

