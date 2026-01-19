Εξεταστική ΟΠΕΠΕΚΕ: Ο Σκουρλέτης «καρφώνει» ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση

Σε ακόμη ένα επεισόδιο πολιτικής έντασης και εκτροχιασμού εξελίχθηκε η κατάθεση του Πάνου Σκουρλέτη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (18.7.15 – 28.8.15) βρέθηκε στο στόχαστρο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, παρά το γεγονός ότι η σύντομη θητεία του και η παντελής έλλειψη αρμοδιότητας σε αγροτικά ζητήματα καθιστούν την κλήτευσή του προφανώς προσχηματική.

Από την πρώτη στιγμή, τόσο ο ίδιος όσο και η αντιπολίτευση κατήγγειλαν ότι η παρουσία του στην επιτροπή εξυπηρετεί αποκλειστικά την επικοινωνιακή στρατηγική της ΝΔ για «διάχυση ευθυνών», σε μια απέλπιδα προσπάθεια να θολώσει τα νερά γύρω από ένα σκάνδαλο που φέρει καθαρά «γαλάζια» σφραγίδα.

«Απόρησα για τη σκοπιμότητα της κλήσης μου. Έμεινα στο υπουργείο για λίγο χρονικό διάστημα. Με βάση το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων μου, προκύπτει πως δεν είχα καμία ενασχόληση, ενημέρωση ή αρμοδιότητα με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, πολύ περισσότερο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε ο Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας για «παρελκυστική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από την πλειοψηφία» στο πλαίσιο της μεθοδευμένης «διάχυσης» ευθυνών προς το παρελθόν.

«Τα κηρύγματα να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας και εκτός αίθουσας!», υποστήριξε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, για να προσθέσει σε άλλο σημείο: «αφήστε τα μανιφέστα, κριθήκατε και συντριβήκατε».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο πρώην υπουργός, εξηγώντας την αδυναμία ουσιαστικής ενημέρωσης σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, σημείωσε πως «στην καλύτερη των περιπτώσεων σε ένα μήνα και κάτι στο υπουργείο, μαθαίνεις πόσους ορόφους έχει το κτίριο…».

Με ειρωνική διάθεση ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε το… σταυρό του, δηλώνοντας ότι «η χώρα σώθηκε και δεν καταστράφηκε από τα 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ». Συνεχίζοντας, επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση στο 2015, λέγοντας πως «εάν και υπήρξε υπερυπουργός, ο άνθρωπος αυτός δεν γνώριζε απολύτως τίποτα. Ήθελε δυο μήνες να ενημερωθεί, προφανώς ετοίμαζε το δημοψήφισμα…».

Νωρίτερα, ο Πάνος Σκουρλέτης είχε καταγγείλει ευθέως τους βουλευτές της ΝΔ ως «τσιράκια της οικονομικής ολιγαρχίας», προκαλώντας την αντίδραση του εισηγητή της πλειοψηφίας, ο οποίος μίλησε για «θράσος», επιχειρώντας αντιστροφή της πραγματικότητας με τον ισχυρισμό ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας».

Σε ό,τι αφορά την τεχνική λύση, ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι «ήταν πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων ώστε να μη χαθούν πόροι», επισημαίνοντας όμως την ουσία του ζητήματος: χαρακτήρισε «εγκληματική κατάχρηση την ΝΔ με σκοπό την εξυπηρέτηση ημετέρων και τη χειραγώγηση πολιτών».

Πηγές ΝΔ: Μπούμερανγκ στον ΣΥΡΙΖΑ η κατάθεση Σκουρλέτη

Μπούμερανγκ για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σύσσωμη την αντιπολίτευση γύρισε η κατάθεση του πρώην Υπουργού Πάνου Σκουρλέτη.

Παρά το επαναλαμβανόμενο «δεν γνωρίζω» και «δεν έχω να προσθέσω κάτι», ο πρώην υπουργός προχώρησε σε μια κρίσιμη παραδοχή που αδειάζει την ίδια του την πρώην παράταξη και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Σκουρλέτης χαρακτήρισε την περιβόητη τεχνική λύση «πολιτική επιλογή ώστε να μη χαθούν πόροι», επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εμπνεύστηκε ένα μοντέλο διαχείρισης των επιδοτήσεων, το οποίο γέννησε αρκετά προβλήματα.

Η ομολογία αυτή αναιρεί το αφήγημα περί άγνοιας ή τεχνικής αναγκαιότητας και μετατρέπει το ζήτημα σε καθαρά πολιτική ευθύνη.

Για τη Νέα Δημοκρατία, το συμπέρασμα είναι πως: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μιλά για «σκιές» και «σκευωρίες», όταν κορυφαίο στέλεχός του παραδέχεται ότι οι κρίσιμες αποφάσεις ήταν πολιτική επιλογή.

Διαβάστε επίσης:

Σακελλαρίδης: «Βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη» η τοποθέτηση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μύλος με άσχετο μάρτυρα στην εξεταστική

Θάνος Πλεύρης: «Fake news πως νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες»