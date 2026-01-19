Σάλος με τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις – «Πυρ ομαδόν» από κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης». Η πρώην πλέον πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών δέχθηκε τα πυρά τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, καθώς χαρακτήρισε το ζήτημα ως «ηθικό», αφού υπάρχουν όπως λέει «και τα δικαιώματα του εμβρύου εκτός από της γυναίκας», επαναφέροντας στην επικαιρότητα ένα ζήτημα που θεωρείται λήξαν από τη νομοθέτησή του το 1986 (Ν. 1609/1986).

Μιλώντας στο OPEN, η κ. Καρυστιανού ανέφερε πως «σέβομαι την ελεύθερη βούληση. Είναι σημαντική και κατοχυρωμένη» και σημείωσε πως κατά την άποψή της πρέπει να «αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει». «Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι ως προς αυτό το θέμα», συμπλήρωσε.

Παράληλλα, υποστήριξε ότι «μια γυναίκα βεβαίως μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της». «Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο πολύ ηθικό θέμα. Γι’ αυτό στη δημόσια διαβούλευση οι περισσότεροι θα έχουν μια καλύτερη άποψη ή θα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται», τόνισε.

Επιχειρώντας να δώσει διευκρινίσεις για τη θέση της είπε: «Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση να βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί κατανοώντας πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίσει εάν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι».

Ακόμη, υποστήριξε πως «από τη στιγμή που ξεκινά να χτυπάει στους τρεις μήνες η καρδιά ενός παιδιού θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί». «Το γνωρίζω (ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις). Για το ηθικό θέμα λέω», είπε επίσης.

Τέλος, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως «θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς λειτουργεί η κοινωνία μας μπορούν να λύνονται με δημόσια διαβούλευση», ξεκαθαρίζοντας πως δεν αναφέρεται ειδικά στο ζήτημα των αμβλώσεων.

Η απάντηση Μαρινάκη: Φοβερό ότι αυτό ακούγεται από γιατρό

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σχολίασε στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς τα πράγματα σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».

Την ίδια ώρα, σχετικά με την ενασχόληση της Μαρίας Καρυστιανού με τον πολιτικό χώρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «είναι ένα πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω προσωπικών ερεθισμάτων, μιας προσωπικής εμπειρίας, μιας προσωπικής δύσκολης στιγμής και άλλο πράγμα να χρησιμοποιεί το συλλογικό πένθος για να προχωρήσει πολιτικά».

«Οφείλουμε να το διαχωρίσουμε, γιατί ζούμε στη χώρα της απόλυτης διαστρέβλωσης και της ύψιστης προσπάθειας προπαγάνδας. Άλλο πράγμα «μπαίνω για τους όποιους δικούς μου προσωπικούς λόγους» κι άλλο πράγμα μετατρέπω πραγματικά, τη λέω ξανά τη φράση, μπας και την καταλάβουν κάποιοι κακοπροαίρετοι, θεωρώ, «μετατρέπω το συλλογικό τραύμα σε βατήρα προσωπικής πολιτικής ανέλιξης. Έχουμε μια πλούσια γλώσσα, η οποία βγάζει ξεκάθαρα νοήματα», πρόσθεσε.

«Εγώ ως γυναίκα και ως πολιτικός αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μία γυναίκα. Νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι απολύτως κατοχυρωμένο και δεν αμφισβητείται. Επομένως, ούτε υπό διαβούλευση είναι ούτε υπό διαπραγμάτευση. Είναι ένα κλεισμένο θέμα από το 1986» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews Radio.

ΠΑΣΟΚ: Την άποψη έχει διατυπώσει η ακροδεξιά και ο Θάνος Πλεύρης

«Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της», αναφέρει σε σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Τονίζει ότι «η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα» και ότι «σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα».

«Το δικαίωμα της γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της έχει κατοχυρωθεί και το θέμα έχει επιλυθεί οριστικά από το 1986 με την εισήγηση της τότε υφυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου, Μαρίας Κυπριωτάκη, με το νομοσχέδιο για την τεχνητή διακοπή της κύησης, παρά τις τότε λυσσώδεις αντιδράσεις της ΝΔ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εδώ και 40 χρόνια το θέμα θεωρείται λήξαν. Οτιδήποτε άλλο είναι ως άποψη ακροδεξιά. Είναι μια άποψη που έχει διατυπώσει στην Ελλάδα μόνο η Ακροδεξιά και ο κ. Θάνος Πλεύρης», είπε στο OPEN ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

«Οι γυναίκες αποφασίζουν για το σώμα τους και την ζωή τους. Θέλουμε περισσότερα δικαιώματα. Όχι λιγότερα», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Παύλος Χρηστίδης.

ΣΥΡΙΖΑ: Η δήλωση Καρυστιανού ανοίγει επικίνδυνους δρόμους

«Η πρόσφατη δήλωση της Μαρία Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις πρέπει να τεθούν σε ”δημόσια διαβούλευση” δεν είναι απλώς ατυχής: είναι βαθιά πολιτική και επικίνδυνη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τομέα Δικαιωμάτων & Ισότητας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η τομεάρχης Έλενας Ακρίτα και προσθέτει: «Πρόκειται για μια σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ αμερικανικό Νότο και την τραμπική ιδεολογία».

Ακολούθως εξηγεί: «Στην Ελλάδα (η άμβλωση είναι νόμιμη από το 1986) και στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες. Ελάχιστες -κι αποκαλυπτικές ως προς την ακραία συντηρητική ιδεολογία τους- οι εξαιρέσεις. Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από δεκαετίες αγώνων φεμινιστριών απέναντι στην πατριαρχία, την έμφυλη βία και την θρησκοληψία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με δημοψηφίσματα και “διαβουλεύσεις”».

Στρέφοντας τα πυρά κατά της Μαρίας Καρυστιανού υποστηρίζει: «Η κυρία Καρυστιανού δηλώνει πως ιδεολογικά δεν βρίσκεται “ούτε δεξιά ούτε αριστερά”. Ωστόσο η αμφισβήτηση της στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα “Νίκη”, που ήδη εκπροσωπείται στη Βουλή».

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ΣΥΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Σημειώνοντας ότι «τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση» εξηγεί:

«Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία τους και η διεύρυνσή τους, είναι το πιο βασικό θεμέλιο για έναν πιο δίκαιο κόσμο».

ΚΚΕ: Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε “διαβούλευση”

Σε σχόλιό του, το Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση της Γυναίκας ανέφερε: «Η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στη νόμιμη και ασφαλή άμβλωση από την κυρία Μαρία Καρυστιανού αποκαλύπτει και τις αντιδραστικές, συντηρητικές ιδέες του υπό διαμόρφωση κόμματός της. Αυτό το κατεκτημένο δικαίωμα δεν τίθεται σε “δημόσια διαβούλευση”, είναι αδιαπραγμάτευτο και πρέπει να συνοδεύεται με όλη την αναγκαία επιστημονική και κοινωνική στήριξη, στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι, πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις, είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες».

Νέα Αριστερά: «Βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη» τοποθέτηση

«Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης από την Μ. Καρυστιανού δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Αντίθετα, πυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση» έγραψε μεταξύ άλλων ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η υπεράσπιση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται α λα καρτ. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε αποσπασματικά ορισμένες όψεις τους και να αποσιωπούμε ή να υποβαθμίζουμε άλλες που αφορούν μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας.

Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σήμερα στο Open, ως ζήτημα που απαιτεί «δημόσια διαβούλευση» επειδή δήθεν τίθενται σε αντιπαράθεση «τα δικαιώματα του εμβρύου» με τα δικαιώματα των γυναικών, είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη. Και αυτό γιατί κουμπώνει –δυστυχώς– με μια διεθνή, συντονισμένη επίθεση της Ακροδεξιάς, που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων: από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Ουγγαρία του Όρμπαν.

Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στην άμβλωση ύστερα από δεκαετίες αγώνων, υπερασπιζόμενες την επιλογή, την αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία.

Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης από την Μ. Καρυστιανού δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Αντίθετα, πυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση.

Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα σαφές, καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μέτωπο απέναντι στον συντηρητισμό και την Ακροδεξιά».

