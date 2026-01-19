search
19.01.2026 12:04

Καρυστιανού: Νέες αιχμές για Τσίπρα – Δέχθηκα προτάσεις να ενταχθώ σε κόμμα – Τι είπε για αμβλώσεις

KARYSTIANOU NEW

Για πολλά μίλησε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο OPEN, η οποία, μεταξύ άλλων, εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τοποθετήθηκε και για το θέμα των αμβλώσεων.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείασα αν θέλει να παίξει ρόλο στην κυβέρνηση της χώρας, απάντησε: «Βεβαίως. Πώς θα υπάρχει η αλλαγή. Η φιλοδοξία είναι η κοινωνία να βρει εκπροσώπους στη Βουλή. Δεν ξέρω αν θα κυβερνήσω εγώ, γιατί δεν ξέρω, αν θα ειμαι αρχηγός. Θέλω να κυβερνήσει το Κίνημα. Να δω τους πολίτες στη Βουλή να προσφέρουν έργο».

Ξεκαθάρισε πάντως ότι δε θα υπάρξει «καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Μπορεί το αποτέλεσμα να εκπλήξει όλους», όπως είπε.

Προτάσεις από άλλα κόμματα

Όπως αποκάλυψε, έχει δεχθεί προτάσεις από πολιτικούς αρχηγούς, για να ενταχθεί σε κάποιο κόμμα, σχολιάζοντας: «Δεν είναι θέμα φιλοδοξίας. Σημασία έχει να μπορέσεις να προσφέρεις. Εμείς πάμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο. Θα πάρουμε τα πραγματικά προβλήματα και θα δώσουμε λύσεις».

Επίθεση στον Τσίπρα

Η Μαρία Καρυστιανού, αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα και τον χαρακτηρισμό «χρυσόψαρο», άφησε αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού, αναφέροντας μεταξύ άλλων «Σε ποιες μελέτες στηρίχτηκε για το 3ο μνημόνιο στη χώρα;».

Αμβλώσεις

Αίσθηση προκάλεσαν τα όσα είπε για τις αμβλώσεις, για τις οποίες, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι είναι θέμα προς διαβούλευση. Στην επισήμανση ότι οι αμβλώσεις είναι νόμιμες στη χώρα μας, σχολίασε ότι πέρα από το θέμα της νομιμότητας τίθεται και το ηθικό θέμα.

Δεν θα απολογηθώ για την πίστη μου

Ερωτηθείσα για το εάν η πίστη της παίξει ρόλο στην ταυτότητα του νέου κόμματος, είπε ότι δεν πήγαινε συχνά στην Εκκλησία, αλλά από το χαμό της κόρης της και μετά παίρνει δύναμη απ΄αυτήν, προσθέτοντας ότι δεν αισθάνεται ότι πρέπει να απολογηθεί.

Το όνομα του νέου κόμματος

Ερωτηθείσα για το όνομα του νέου κόμματος, περιορίστηκε στο να πει ότι δεν θα περιλαμβάνει τη λέξη «Οξυγόνο» γιατί «αυτή είναι η λέξη που είπαν τα παιδιά πριν ξεψυχήσουν και δεν θα χρησιμοποιηθεί».

