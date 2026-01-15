search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 21:05
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

15.01.2026 20:15

Σάλος στη Βουλή από σεξιστικό σχόλιο Κυρανάκη κατά της Πέτης Πέρκα -«Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – Κόντρα και με Πολάκη

15.01.2026 20:15
Ξεπέρασε τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης το σεξιστικό σχόλιο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη προς την Πέτη Πέρκα ότι η Βουλή δεν είναι κουζίνα. 

Πέραν του γεγονότος ότι επρόκειτο για αγενή και προκλητική τοποθέτηση, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, όπως σχολίαζαν στη Βουλή, αναπαρήγαγε στερεότυπα που υποβαθμίζουν τις γυναίκες. «Φασίστα» ακούστηκε να τον αποκαλεί εκτός μικροφώνου η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Αφορμή στάθηκε η αναφορά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε «ξεπούλημα» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ επί Αλέξη Τσίπρα. 

Στο παρά πέντε ολοκλήρωσης της συζήτησης υπήρξε ένταση με την εισηγήτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. «Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου να τσιρίζετε. Για το Θεό, ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας», της είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών μετά τις αντιδράσεις σε όσα ανέφερε περί διαγραφής χρεών της εταιρείας επί ΣΥΡΙΖΑ. 

Σε συνομιλία της με τους δημοσιογράφους η Πέτη Πέρκα χαρακτήρισε  «σεξιστικό» το σχόλιο. «Είναι σεξιστικό το σχόλιο, σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε αυτό. Είναι σαφώς σεξιστικό, είναι το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, «πήγαινε στην κουζίνα σου».  Είναι άσχετος, αγενής και λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία», ανέφερε.

Κόντρα και με Πολάκη

Ένταση υπήρξε νωρίτερα και ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Παύλο Πολάκη  όταν ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε πως «ο σιδηρόδρομος σήμερα είναι καλύτερος και θα γίνει ακόμη καλύτερος από όταν μας παραδώσατε. Το ‘19 είχαμε 1% συστήματα ασφαλείας, είχαμε τηλεδιοίκηση μόνο σε 5 χιλιόμετρα, ενώ το καλοκαίρι τα συστήματα ασφαλείας σε ολόκληρο το Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα είναι στο 100%».

Ο Παύλος Πολάκης του φώναξε «είσαι μεγάλος ψεύτης» με εκείνον να του απαντά: «εσύ είσαι ψεύτης!».

Μόνον με τις ψήφους της ΝΔ 

Μόνον με τις γαλάζιες ψήφους κυρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η αναθεωρημένη σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με τη Hellenic Train. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, κάνοντας λόγο για «λεόντειο» συμφωνία, ενώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική καθώς η συμφωνία είναι, όπως είπε, απολύτως συμφέρουσα.

