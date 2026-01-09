search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 14:26
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 13:36

Ο… τακτικός σεξισμός του Δημήτρη Καιρίδη: Όταν είχε οδηγήσει την Δώρα Αυγέρη σε αποχώρηση από εκπομπή (Video)

09.01.2026 13:36
kairidis_avgeri

Τελικά, δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό η σεξιστική έκφραση που ο Δημήτρης Καιρίδης χρησιμοποίησε σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλουάσε μας κουκλίτσα μου»), υποχρεώνοντας τον Νίκο Δένδια να τον… επαναφέρει στην τάξη.

Αντιθέτως, φαίνεται ότι ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει σεξιστικές εκφράσεις για να απευθυνθεί σε συνομιλήτριές του: αυτό είχε γίνει το 2022 σε εκπομπή στο ΟΝΕ, όταν σε συζήτησή του με την τότε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη, και παρά τις προσπάθειες του οικοδεσπότη, Τάκη Χατζή, και του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, την αποκάλεσε «γλυκιά κυρία στο διάλειμμα» και ότι δίνει παράσταση. Η Δ. Αυγέρη τον κάλεσε να ανακαλέσει και όταν δεν το έκανε, αποχώρησε από τη συζήτηση.

Μάλιστα, ο Δ. Μάντζος δεν έκρυψε την ενόχλησή του, λέγοντας ότι «εμένα με συγχωρείτε κύριε Καιρίδη για την κριτική που σας έκανα, επειδή δεν είμαι “γλυκιά κυρία”;», ενώ η Δ. Αυγέρη σε ανάρτησή της είχε σημειώσει: «Η ανδρική υπεροψία του κ. Καιρίδη που δεν του αρέσει η κριτική και η υποκρισία! Δεν θα πω για ανοίκεια και προσβλητική επίθεση, αθλιότητα, σεξισμό, mansplaining, κλπ, κ.λπ… Θα πω, πόσο κακός μπορεί να γίνει κάποιος όταν χάνει την ψυχραιμία του στην κριτική. Και της δίνει φύλο, για να μειώσει και να υποβαθμίσει αυτήν που του ασκεί κριτική».

Εν πάση περιπτώσει, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν υπάρχει

Διαβάστε επίσης

Αιχμές Πολάκη για Καρυστιανού: Τα κόμματα δεν μπορεί να είναι μονοθεματικά

Ο Κασσελάκης πήρε θέση για το σκάνδαλο στη Κύπρο – Περιμένει παραίτηση Χριστοδουλίδη και στηρίζει νέο κόμμα

Tα «γενέθλια» του Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotika bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τρακτέρ στο Σύνταγμα, διάλογος στο Μαξίμου την ερχόμενη Τρίτη

parastasi-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Ο Κόσμος Είναι Ένας»: Ο Κωνσταντίνος Βήτα «συνομιλεί» με το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου

haralambous
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Την… κεφαλή του κουνιάδου του Χριστοδουλίδη ζητά η αντιπολίτευση για το βίντεο με τις μίζες – Έντονο παρασκήνιο

petros_gaitanos_adv
ADVERTORIAL

Ο Πέτρος Γαϊτάνος στο STAGE 7 στις 17 και 24 Ιανουαρίου

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Λιάγκας σε Μουτίδου: «Ακούστε κυρία μου, για να το τελειώσουμε» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 14:23
agrotika bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τρακτέρ στο Σύνταγμα, διάλογος στο Μαξίμου την ερχόμενη Τρίτη

parastasi-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Ο Κόσμος Είναι Ένας»: Ο Κωνσταντίνος Βήτα «συνομιλεί» με το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου

haralambous
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Την… κεφαλή του κουνιάδου του Χριστοδουλίδη ζητά η αντιπολίτευση για το βίντεο με τις μίζες – Έντονο παρασκήνιο

1 / 3