Ο… τακτικός σεξισμός του Δημήτρη Καιρίδη: Όταν είχε οδηγήσει την Δώρα Αυγέρη σε αποχώρηση από εκπομπή (Video)

Τελικά, δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό η σεξιστική έκφραση που ο Δημήτρης Καιρίδης χρησιμοποίησε σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου («άσε μας κουκλίτσα μου»), υποχρεώνοντας τον Νίκο Δένδια να τον… επαναφέρει στην τάξη.

Αντιθέτως, φαίνεται ότι ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει σεξιστικές εκφράσεις για να απευθυνθεί σε συνομιλήτριές του: αυτό είχε γίνει το 2022 σε εκπομπή στο ΟΝΕ, όταν σε συζήτησή του με την τότε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη, και παρά τις προσπάθειες του οικοδεσπότη, Τάκη Χατζή, και του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, την αποκάλεσε «γλυκιά κυρία στο διάλειμμα» και ότι δίνει παράσταση. Η Δ. Αυγέρη τον κάλεσε να ανακαλέσει και όταν δεν το έκανε, αποχώρησε από τη συζήτηση.

Μάλιστα, ο Δ. Μάντζος δεν έκρυψε την ενόχλησή του, λέγοντας ότι «εμένα με συγχωρείτε κύριε Καιρίδη για την κριτική που σας έκανα, επειδή δεν είμαι “γλυκιά κυρία”;», ενώ η Δ. Αυγέρη σε ανάρτησή της είχε σημειώσει: «Η ανδρική υπεροψία του κ. Καιρίδη που δεν του αρέσει η κριτική και η υποκρισία! Δεν θα πω για ανοίκεια και προσβλητική επίθεση, αθλιότητα, σεξισμό, mansplaining, κλπ, κ.λπ… Θα πω, πόσο κακός μπορεί να γίνει κάποιος όταν χάνει την ψυχραιμία του στην κριτική. Και της δίνει φύλο, για να μειώσει και να υποβαθμίσει αυτήν που του ασκεί κριτική».

Εν πάση περιπτώσει, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν υπάρχει…

